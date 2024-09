Isola dei Famosi, ex naufrago costretto al ricovero urgente: “Trovati tanti piccoli linfomi” | Il racconto della grave malattia

Un noto ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha raccontato di una recente scoperta sul suo stato di salute.

Da alcuni anni ormai l’Isola dei Famosi va in onda sulle reti Mediaset, anche se non sempre con ascolti straordinari. Nemmeno la novità dell’ultima edizione ha aiutato il format ma di cosa si tratta? I vertici della rete hanno infatti deciso di apportare due cambiamenti.

Da un lato l’addio di Ilary Blasi e l’arrivo di Vladimir Luxuria come conduttrice, dall’altro un cast composto da volti anche meno noti. Per questo motivo il pubblico ha visto in un reality anche quei personaggi che sono molto più vicini a loro e tra questi anche un nome particolare.

Il naufrago in questione è un volto amatissimo del social TikTok grazie ai suoi video pieni di allegria ma di recente ha deciso di rompere il silenzio per parlare di una questione seria.

Isola dei Famosi, problemi di salute per l’ex naufrago

Il protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi andata in onda e di cui siamo parlando è Peppe Di Napoli. Il pescivendolo napoletano, divenuto virale su TikTok, alcuni mesi fa si è messo in gioco nel noto reality di casa Mediaset. La sua esperienza in Honduras è però durata pochissimi giorni in quanto ha scelto di abbandonare per motivi personali e tornare quindi a casa.

Dopo l’esperienza nel reality ha portato avanti il suo lavoro in pescheria ed è tornato attivo sui social con i suoi video. Tanta allegria quindi che però in queste ore è stata spezzata da un annuncio davvero triste. Di Napoli ha infatti rivelato di essere alle prese con un serio problema di salute.

L’annuncio di Peppe Di Napoli

In queste ore il noto pescivendolo ha pubblicato su Instagram una sua foto in ospedale ed ha così annunciato: “Dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei. Tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro”.

Di Napoli ha sottolineato di aver fatto questa confessione perché coloro che lo seguono sono per lui una famiglia. Infine ha concluso: “Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi! Inoltre ringrazio infinitamente il Dott.Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità”. Un messaggio quindi difficile ma anche di speranza per un futuro ricco di grandi e belle novità.