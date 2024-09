“Costretto a bloccarla”: concorrente del Grande Fratello oltre ogni limite | Decine di chiamate al suo ex ogni giorno

Una delle attuali concorrenti del Grande Fratello è al centro della bufera dopo le gravi accuse di un suo ex fidanzato.

Dopo pochi giorni dal suo ingresso in casa, la modella Helena Prestess fa già discutere tutti. Il pubblico ha infatti subito notato il suo modo di approcciare ai ragazzi della casa e secondo molti la sua è una strategia solo per finire al centro delle dinamiche.

Le polemiche per lei però rischiano di non finire qui in quanto di recente ha scelto di fare qualche precisazione anche il suo ormai ex fidanzato. Nel dettaglio stiamo parlando del modello Carlo Motta con cui Helena ha avuto una storia d’amore dopo l’Isola dei Famosi.

A quanto pare tra i due le cose non sono finite bene e lo ha confermato lo stesso Motta sottolineando anche alcuni strani comportamenti della ex.

Grande Fratello, la storia d’amore di Helena Prestess

Motta e la Prestess si conoscevano già da alcuni mesi quando lo scorso anno all’Isola dei Famosi si sono poi fidanzati. Il modello in diretta ha promesso alla naufraga di essere lì in attesa del suo ritorno. Dopo il reality i due si sono mostrati insieme sui social, sempre molto affiatati tra viaggi e convivenza. Nonostante i buoni propositi però tra i due è finita ed a quanto pare per volere di Motta.

Il modello ha infatti raccontato quanto accaduto nel corso di una sua intervista a Fanpage. Carlo ha rivelato di aver messo fine ala sua storia con Helena per la troppa distanza caratteriale: “Non riuscivo a mantenere una linearità nella mia vita, subivo le sue montagne russe emozionali e quindi ho accumulato un livello di stress incredibile. Quando ho capito che la relazione mi stava facendo del male, ho deciso di chiudere“. Una decisione che Helena non ha preso bene.

Helena Prestess, le gravi accuse di Carlo

Nel corso dell’intervista il modello ha infatti sottolineato di non essere riuscito più a parlare con lei: “Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi. Ho deciso di bloccarla”. Una scelta drastica ma a quanto pare inevitabile. I due poi si sono sentiti prima del Grande Fratello e quindi per Carlo non è stata una sorpresa.

Il modello però ha anche aggiunto di non apprezzare quello che Helena sta mostrando all’interno del reality ed i suoi modi di fare con gli uomini della casa. Inoltre ha aggiunto che questo non richiamerà la sua attenzione. Non delle belle parole quindi per Helena e chissà se gli autori decideranno di avvertirla.