“Le faceva prendere la scossa”: Ornella Vanoni, ‘torture’ continue da giovane | Il terribile retroscena sulla sua carriera

Uno dei volti più amati ma soprattutto significativi della musica italiana è quello di Ornella Vanoni. La sua carriera è senza dubbio degna di nota e ricca di grandi successi che fanno di lei una delle più amate. In questi anni poi con le sue ospitate ha anche conquistato il pubblico grazie alla simpatia e schiettezza.

Per lei però non è sempre stato semplice, soprattutto all’inizio della sua carriera ossia quando erano in pochi a conoscerla, sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori. In particolare vi è un clamoroso retroscena legato ai suoi inizi e soprattutto alle sue prime volte in studio. Quello che le facevano ha infatti del clamoroso ma vediamo cosa è emerso.

Gli inizi di Ornella Vanoni

La carriera della Vanoni ha preso il via in un modo davvero particolare in quanto si è rivelato essere molto importante anche il ruolo di Gino Paoli, altro volto noto ed amato del panorama musicale italiano. Ne ha parlato proprio il diretto interessato nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Repubblica in occasione dei suoi 90 anni. Il cantautore ha parlato della sua vita privata ma anche della sua carriera e di chi ha scoperto.

Tra queste appunto Ornella Vanoni ma non è stato sempre semplice e questo a causa del carattere particolare dell’artista. Di seguito un breve estratto da Leggo: “Lei (Ornella, ndr) andava usata nella maniera giusta. Non poteva cantare da soprano i pezzi sulla malavita. Mi ha preso come produttore: “Perché vuole costringere nostra figlia a interpretare in quel modo?”. Che liti, coi suoi genitori. Ma io volevo tirar fuori l’Altra Ornella, più intimista. E ho dovuto prenderla a schiaffi“.

Gino Paoli e il retroscena sulla Vanoni

Un retroscena clamoroso e il cantante ha anche chiarito: “No, schiaffi veri“. Paoli ha anche rivelato di alcune suppliche della Vanoni che però non ha mai assecondato. Inoltre il cantante ha anche raccontato di come la collega veniva trattata dai tecnici: “In sala d’incisione non la sopportavano: aveva il vizio di toccare tutto, così un tecnico elettrificava il mixer e le faceva prendere la scossa. Però poi è sbocciata”.

Una storia davvero particolare quella della Vanoni per cui appunto gli inizi non sono stati semplici. I consigli di Gino Paoli però sono a quanto pare serviti e la cantante si è poi innamorata di lui. I due hanno infatti avuto una relazione di cui oggi parlano con tranquillità e senza filtri.