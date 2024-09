“Se non fosse fidanzata…”: Ilaria Galassi fa esplodere un nuovo gossip | Sospetta passione segreta nella Casa

La gieffina Ilaria Galassi ha fatto esplodere un clamoroso gossip tra gli utenti dei social e gli appassionati del GF.

Siamo ormai entrati nel vivo di questa nuova edizione del Grande Fratello con il pubblico che segue con interesse le dinamiche ogni giorno si innescano in casa davanti alle telecamere. In pochi giorni alcuni concorrenti si sono anche fatti notare più di altri e questo è il caso delle Non è la Rai.

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno fatto il loro ingresso in casa come concorrente unico e lo saranno per almeno un paio di mesi. Al momento quindi il loro è un lavoro di squadra ma il pubblico ha già notato alcune dinamiche legate alle singole concorrenti.

Per esempio la Galassi in questi giorni fa discutere il pubblico e questo perché alcuni suoi comportamenti sembrano nascondere altro.

Non è la Rai: la Galassi nella bufera

La Galassi in poco tempo si è fatta notare per i suoi modi spigliati e per il suo carattere forte. Allo stesso tempo però alcune sue uscite hanno fatto storcere il naso al pubblico. L’ultima in ordine di tempo risale a poche ore fa quando, con un gesto che lascia poco all’interpretazione, ha preso in giro il fisico di Ila, altra concorrente del reality.

Un gesto che ha scatenato la bufera ma non è finita qui perché la Galassi è finita sotto la lente di ingrandimento del pubblico anche per un secondo dettaglio. Secondo alcuni spettatori la gieffina sembra subire il fascino di uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione ossia Javier Martinez.

La segnalazione su Javier e la Galassi

In questi giorni Javier ha fatto discutere per il triangolo con Shaila Gatta e Lorenzo ma anche per il suo particolare rapporto con Helena Prestess. A quanto pare però non è finita qui perché alcuni utenti hanno notato uno strano avvicinamento: “Il Pressing soffocante delle nonèlarai su Javier”. Le tre showgirl quindi si sarebbero avvicinate in modo particolare al pallavolista.

Secondo alcuni però in realtà solo una di loro lo fa perché realmente interessata a lui: “Se Ilaria Galassi non fosse fidanzata sarebbe gia saltata addosso a Javier“. La showgirl potrebbe quindi avere una passione segreta in casa e per lei potrebbe essere un problema.

Se Ilaria Galassi non fosse fidanzata sarebbe gia saltata addosso a Javier #GrandeFratello #nonèlarai — Luxæterna88 (@LuxTerna88) September 24, 2024

L’ex volto di Non è la Rai ha infatti fatto il suo ingresso con il cuore impegnato. Il pubblico potrebbe però avere ragione e questa passione prima o poi potrebbe venire alla luce? A quel punto dovrà essere la diretta interessata a chiarire la sua posizione anche per rassicurare il compagno.