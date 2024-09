Volto Rai finisce in ospedale: prima il ricovero poi l’operazione urgente | Come sta dopo il grande spavento

Volto noto di alcuni programmi di casa Rai, la showgirl e cantante si è ritrovata a vivere un vero incubo: cosa è successo.

Il pubblico di casa Rai vive da alcuni giorni con il fiato sospeso a causa delle ultime novità in merito alla salute di uno dei volti più amati della rete televisiva. Alcuni nomi infatti da anni allietano i telespettatori che sono soliti seguire anche cosa succede nella loro vita privata.

Un caso recente è quello che vede come protagonista una delle cantanti e showgirl più amate del panorama italiano da ormai diversi anni. Nel dettaglio stiamo parlando di Sabrina Salerno che, nel corso dell’ultimo periodo, ha preso parte a diversi format della rete per il servizio pubblico.

La Salerno è di recente tornata sotto i riflettori per un terribile incubo di cui si è ritrovata ad essere protagonista ma vediamo cosa è accaduto e come sta adesso.

Rai, l’incubo di Sabrina Salerno

Come abbiamo detto la Salerno, dopo il suo esordio da cantante, nella sua carriera si è messa sempre in gioco sia come conduttrice che come giudice. Per esempio negli ultimi anni è stata una concorrente di Ballando con le Stelle o ancora una giurata del format L’Acchiappatalenti. Una serie di sfide che ha affrontato con coraggio e superato egregiamente. Ma la sfida più difficile è arrivata proprio in questi giorni.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Salerno ha rivelato di un intervento urgente per rimuovere un nodulo maligno che i medici le aveva trovato al seno. A seguito di una mammografia di controllo era emerso questo nodulo che gli esperti hanno voluto rimuovere subito per evitare ulteriori complicazioni. Ma come sta adesso la Salerno?

Come sta la Salerno

Dopo alcuni giorni di convalescenza la cantante è tornata attiva sui social ed ha pubblicato un video davvero particolare nelle sue stories Instagram. Visibilmente commossa, la Salerno ha scelto così di ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni: “Sono uscita dall’ospedale il giorno dopo l’operazione. Vi ringrazio per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato”.

La cantante ha poi deciso di mandare il suo supporto a tutte le donne che come lei stanno vivendo questo difficile momento. Infine ha annunciato: “Quindi grazie di cuore. Io spero di tornare sul palco prestissimo. Mi sono data come scadenza un mese e incrociamo le dita”. Una speranza che condividono tutti, amici ed anche gli addetti ai lavori ma soprattutto i suoi fan.