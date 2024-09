Re Carlo in allarme: un nuovo libro scandalo mette a rischio la Corona inglese | Dalla famiglia arriva l’ennesima pugnalata alle spalle

Una nuova pugnalata alle spalle di Re Carlo è in arrivo da parte della sua stessa famiglia: si parla di un nuovo libro.

La famiglia reale inglese è da sempre sotto le luci dei riflettori e soprattutto a rischio scandalo. Nel corso degli anni hanno fatto discutere matrimoni, divorzi, relazioni extraconiugali e voci di presunte liti tra figli. Da quando però Re Carlo è salito al trono, per lui non c’è davvero più pace.

Sono diversi i problemi che si è ritrovato a dover affrontare. Alcuni particolarmente delicati come la sua malattia e quella della nuora Kate Middleton. Poi si è fatta ancora più profonda la frattura con suo figlio Harry e sua moglie Meghan Markle ma non è finita qui.

Sua maestà adesso rischia di dover fare i conti con un nuovo scandalo legato ad un libro che un membro della sua famiglia potrebbe dare alle stampe.

Nuovo scandalo per la Royal Family

Di libri che hanno provocato non poco scandalo ne sa qualcosa Re Carlo e lo deve a suo figlio Harry. Questi, dopo la decisione di lasciare Londra con la famiglia e rinunciare a tutti i doveri ma anche i diritti legati al suo titolo, ha deciso di dare alle stampe un libro dal titolo Spare. Qui ha raccontato la sua versione della storia lanciando accuse contro suo padre, suo fratello e tutta la famiglia reale.

Un vero colpo al cuore per sua maestà che adesso rischia di dover affrontare la stessa situazione. Secondo alcun clamorose indiscrezioni questa volta potrebbe infatti essere suo fratello Andrea a mettere nero su bianco la sua vita e soprattutto raccontare la sua versione sullo scandalo che lo ha coinvolto alcuni anni fa.

Il libro di Andrea

Il Duca di York avrebbe spesso parlato del suo desiderio di scrivere un libro per chiarire una volta per tutte il suo legame con Jeffrey Epstein. Una notizia che se confermata scatenerebbe una nuova guerra interna la famiglia reale ma soprattutto genererebbe un nuovo scandalo. Per questo motivo, secondo alcuni ben informati, Carlo sembrerebbe deciso a non allontanare troppo suo fratello dalla corte inglese.

Un piano ben preciso anche se le difficoltà non mancano, soprattutto per la questione del Royal Lodge ossia la casa in cui Andrea vive e che Carlo vorrebbe sottrargli visto che il Duca non ha abbastanza soldi per mantenerla. Una situazione quindi complicata e che potrebbe portare non solo i due fratelli allo scontro ma spingere Andrea a realizzare il suo sogno.