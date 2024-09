Amazon, 48 ore di shopping sfrenato: finalmente pubbliche le date degli sconti | Il catalogo scende del 75%

Amazon, uno dei colossi online più famosi al mondo, ha finalmente annunciato le date dei prossimi megasconti. Ecco le date da non dimenticare

Anche quest’anno, Amazon continua una delle tradizioni più apprezzate dagli utenti, ovvero la Festa delle offerte Prime. Questa maratona di offerte dedicate agli utenti che hanno sottoscritto il pagamento, viene ormai pubblicizzata da tempo come “Prime Day di ottobre“, due giorni di sconti altissimi che anticipano sia il black friday che il cyber monday.

Grazie a questi sconti è possibile assistere a un calo drastico dei prezzi degli elementi presenti nel catalogo. In molte occasioni, il costo può anche abbassarsi del 75%, dando vita a delle offerte a tempo che durano fino ad esaurimento delle scorte.

Per prepararsi al Prime Day, è importante iscriversi al servizio di Amazon Prime, che oltre a garantire consegne sempre gratuite, permette anche di sfruttare un gruppo ben più ampio di piattaforme, tra cui rientrano Amazon Prime Video, Amazon Photo, Amazon Music, o Prime Reading.

Come funziona il Prime Day di Amazon?

Durante le giornate prefissate, Amazon imposta degli sconti folli a gran parte del proprio catalogo. Per affrontare al meglio l’esperienza, però, è consigliabile avere una propria lista dei desideri già compilata, confrontando così la variazione del costo durante l’offerta. In alcuni casi, infatti, il cambiamento non risulta essere così tanto netto, perciò è importante avere in mente già un budget da non superare.

Gli sconti più vantaggiosi sono quelli che riguardano smartphone, tablet, computer e smart TV, tuttavia le offerte verranno applicate anche agli attrezzi per la cura della casa, per la cucina, agli accessori, alla domotica e persino ai prodotti per la cura del corpo e degli animali.

Quando sarà il prossimo Prime Day?

Come reso noto dallo stesso eCommerce, il Prime Day di ottobre si celebrerà dalla mezzanotte di martedì 8 ottobre fino alle 23:59 di mercoledì 9 ottobre. Per partecipare, è necessario essere utenti Prime, tuttavia chi ancora non ha provato il servizio, può anche utilizzare i 30 giorni di utilizzo gratuito, per cancellare poi la sottoscrizione.

L’abbonamento completo costa 49.90 euro all’anno o 4.99 euro al mese, tuttavia esistono alcune condizioni che permettono di abbassare notevolmente il prezzo. Gli studenti infatti, con il servizio Amazon Prime Student, pagano appena 24,95 euro all’anno e 2,49 euro al mese. In questo caso inoltre, il periodo di prova gratuito è esteso da 30 a 90 giorni, dando molto più tempo a disposizione per godere di tutti i vantaggi.