“Prima o poi…faccia a faccia”: Shaila Gatta, il suo passato bussa alla porta | Arriva in Casa per un confronto infuocato

Il passato di Shaila Gatta potrebbe presto fare il suo arrivo nella casa più spiata d’Italia: piovono accuse sui social.

Questa nuova edizione del Grande Fratello comincia ad entrare nel vivo ed alcuni protagonisti cominciano già a far discutere. Alcuni concorrenti si sono già fatti in parte conoscere dal pubblico in quanto già al centro di alcune dinamiche particolarmente calde.

Tra questi troviamo anche la ballerina ed ex Velina, Shaila Gatta finita al centro delle dinamiche dell’ultima puntata andata in onda. La gieffina ha fatto discutere in quanto al centro del primo triangolo di questa edizione con i compagni di avventura Lorenzo ed Javier.

Non solo però in casa si parla di lei perché in queste ore anche sui social si è rifatto vivo una sua vecchia conoscenza per una serie di bordate clamorose.

Il passato di Shaila Gatta

Se attualmente nella casa la ballerina è single ma sembra stuzzicare l’interesse di ben due concorrenti, nel suo passato ci sono alcune storie d’amore finite male. Una in particolare ha fatto discutere in quanto Shaila ha parlato di un amore tossico, di un uomo da cui è stata spesso umiliata e che le avrebbe portato via tutto, soldi ed autostima. Un racconto che risale al 2016 ed in quel periodo la Gatta aveva messo fine alla sua storia con il collega Alessandro Rizzo.

Questi negli anni ha sempre smentito la versione della ex sottolineando di averla sempre trattata bene e di non averle mai fatto mancare niente. Per questo motivo Rizzo non vede ancora di buon occhio la ex ed in queste ore ha sottolineato cosa ne pensa davvero.

Le parole di Alessandro Rizzo

Interrogato dal alcuni utenti social attraverso un box domande, Rizzo ha commentato il comportamento di Shaila: “Ha uno spiccato senso dell’invenzione e dell’immaginazione…oltre ad avere il grande dono dell’interpretazione. Ad oggi ricordate che le bugie fanno dei giri immensi ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia“. L’ultima frase sembra far presagire un confronto in arrivo in casa, magari nel corso delle prossime puntate.

Il ballerino ha poi aggiunto: “Anche se questo non mi ha sorpreso, è una vita che va avanti a favole e taralli… Ma capisco che quando l’acqua è poca bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta“. Chissà se queste dichiarazioni verranno mostrate in puntata, se la gieffina deciderà di replicare subito e se ci sarà quindi l’atteso confronto.