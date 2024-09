Eleonora Cecere, la scoperta della malattia e l’operazione urgente: l’episodio che ha stravolto del tutto la sua vita

Volto di questa edizione del Grande Fratello, scopriamo insieme un retroscena privato della vita di Eleonora Cecere.

Una nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via ed il pubblico in questi giorni ha avuto modo di conoscere i primi concorrenti. Come accaduto in passato il cast è composto sia da persone comuni che da volti più o meno noti.

In questa ultima categoria rientra un trio in passato molto amato e si tratta delle Non è la Rai. Nel dettaglio stiamo parlando di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere che gareggiano insieme come concorrente unico.

Le tre hanno conquistato il pubblico nel corso degli anni ’90 poi di loro si sono perse un pò le tracce ed è per questo che oggi vi riveliamo un retroscena sulla Cecere.

Grande Fratello, occasione per Eleonora Cecere

Tra i personaggi che il pubblico spera di conoscere in modo approfondito nel corso delle prossime puntate troviamo anche Eleonora Cecere. Sin da giovanissima ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, prima sul grande schermo in quanto a nove anni ha fatto il suo debutto al cinema. Esperienze che hanno spinto Gianni Boncompagni a sceglierla per il cast di Non è la Rai quando aveva solo 12 anni.

Dopo quell’esperienza ha fatto qualche ulteriore apparizione sul piccolo e grande schermo ma anche a teatro. La sua vita però ad un certo punto è cambiata e per due episodi in particolare. Il primo è legato ad uno stalker che le ha causato non pochi problemi durante gli anni della sua carriera televisiva. Il secondo problema che si è vista costretta ad affrontare è invece legato ad una malattia.

La malattia di Eleonora Cecere

La Cecere oggi è una compagna ed una mamma amorevole ma proprio dopo la nascita dei suoi due figli si è ritrovata a combattere contro un problema di salute oggi ancora sottovalutato. Stiamo parlando dell’endometriosi, una malattia debilitante che ha costretto la showgirl ad un lungo calvario terminato solo in sala operatoria. Eleonora si è infatti vista costretta a sottoporsi ad un intervento particolarmente invasivo.

L’isterectomia a cui si è sottoposta infatti le ha precluso, ancora giovane, la possibilità di avere un terzo figlio. La Cecere, che si è affidata alla preghiera per superare questo momenti, si ritiene comunque fortunata in quanto è riuscita a coronare il sogno di diventare madre prima dell’intervento e si tratta di una possibilità che non viene concessa a molti. Una storia difficile quindi che avrà senza dubbio modo di raccontare in prima serata.