Stefano De Martino, viene fuori la verità sul suo più grande amore | Si tratta di lei e proprio non riesce a farne a meno

Svelata tutta la verità sul solo vero grande amore del conduttore e ballerino Stefano De Martino: di lei non può farne a meno.

Dopo aver fatto il suo esordio come ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il nome di Stefano De Martino è divenuto noto al pubblico come conduttore. Questi infatti dopo aver fatto il suo debutto in queste vesti nello stesso talent, si è messo in cerca di fortuna in Rai.

Proprio con il servizio pubblico ha trovato la sua grande occasione e si è fatto conoscere, ma soprattutto apprezzare, dai vertici, da molti addetti ai lavori ma anche dal grande pubblico. Questo gli ha permesso di fare tanta gavetta e di raggiungere importanti traguardi.

Anche la sua vita sentimentale lo ha tenuto spesso sotto i riflettori e soprattutto i suoi amori hanno fatto discutere ma c’è un solo amore di cui proprio non riesce a fare a meno.

I grandi amori di Stefano De Martino

Oggi padrone di casa della nuova edizione di Affari Tuoi, in onda nel preserale di Rai 1, Stefano De Martino continua a far discutere anche per la sua vita sentimentale. In passato è stato protagonista della cronaca rosa, prima per la sua storia con la cantante Emma e poi per la relazione segreta con Belen Rodriguez. I due sono poi usciti allo scoperto, si sono sposati e dalla loro unione è nato Santiago.

Abbiamo assistito ad un tira e molla tra i due andato avanti per diversi anni prima di lasciarsi definitivamente o almeno per il momento. Di recente lo stesso Stefano è stato poi pizzicato in dolce compagnia durante una vacanza, anche se il nome della persona in questione resta ancora segreto. Tante passioni quindi ma in realtà c’è un solo grande amore da cui proprio non riesce a separarsi e si tratta della pasta.

Stefano De Martino in cucina

Si, avete capito bene. Stefano De Martino, probabilmente anche per le sue origini partenopee, non riesce proprio a fare a meno della pasta. Si tratta di un piatto che ordina sempre quando si trova al ristorante, magari impegnato con il lavoro o con una tournée di spettacoli in vari teatri. Ma il giovane conduttore la prepara anche se deve mangiare da solo a casa.

De Martino non rifiuta nessun piatto di pasta ma la sua preferita resta sempre la stessa ossia un bel piatto di spaghetti con il pomodorino fresco. Un piatto davvero semplice e che di solito prepara anche a casa con i pomodorini che arrivano direttamente dalla sua terra di origine.