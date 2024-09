Eurospin, l’offerta non è passata inosservata: punti vendita presi d’assedio | L’elettrodomestico costa solo 79 euro

Rientrare a casa e trovare ancora tutte le faccende domestiche da fare non è certo il benvenuto che si sogna. Fortunatamente, Eurospin viene incontro alle esigenze di tutti con un’offerta davvero imperdibile.

Pulire, lavare e riordinare sono parte della routine quotidiana. Se da un lato la tecnologia può semplificare alcuni compiti, come con lavatrici, lavastoviglie o aspirapolvere robot, ci sono comunque operazioni che richiedono ancora l’intervento manuale.

Un robot aspirapolvere o lavapavimenti può avere un costo elevato, non alla portata di tutti. Ecco perché è importante scegliere dispositivi che siano efficaci, di qualità e soprattutto potenti. Strumenti di pulizia efficienti non solo fanno risparmiare tempo, ma anche denaro nel lungo periodo, perché permettono di ottenere risultati migliori al primo tentativo, evitando così sprechi e usura eccessiva.

Grazie alla sua esperienza nel risparmio, Eurospin offre a tutti, a partire da oggi, una soluzione pratica e conveniente per mantenere i pavimenti di casa sempre puliti, senza dover spendere una fortuna per prodotti di fascia alta.

Offerte Eurospin, dove la spesa è davvero Intelligente

Da anni, Eurospin supporta le famiglie con offerte e prezzi competitivi, non solo sugli alimenti, ma anche sui prodotti per la casa e la pulizia. Gli articoli per l’arredamento e gli elettrodomestici che propone sono riconosciuti per la loro qualità, rendendo felici non solo gli appassionati di pulizie, ma anche chi cerca un elettrodomestico nuovo senza dover spendere una fortuna.

Tra le offerte periodiche spicca un prodotto eccezionale, che sta già facendo impazzire tutti, creando grande attesa.

Aspirapolvere Eurospin a soli 79,99 euro

Da lunedì 23 settembre fino a domenica 6 ottobre, in tutti gli store fisici e anche sul portale online di Eurospin (eurospin.it), è disponibile fino a esaurimento scorte l’aspirapolvere cordless Mylibera di Termozeta. Questa scopa elettrica potente e funzionale è perfetta per pulire i pavimenti da briciole e polvere, in pochissimi istanti.

Il suo serbatoio da 0,8L è facile da svuotare e, grazie alla tecnologia ciclonica a 2 velocità, la sporcizia rimane bloccata sin da subito all’interno del contenitore, evitando dispersioni. La spazzola rotante motorizzata con luci a LED aiuta a controllare a fondo ogni angolo di casa. Grazie agli accessori non solo si può ottenere una bocchetta ideale per i posti meno accessibili, ma anche un supporto a muro per evitare l’ingombro. La potenza massima è di 140W.