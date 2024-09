“…è arrivata la depressione”: Guenda Goria, la subdola malattia ha cambiato la sua vita | Un racconto che spezza il cuore

Una storia davvero dolorosa quella che vede come protagonista la giovane Guenda Goria: un racconto da brividi.

Il pubblico ha visto e apprezzato Guenda Goria quando alcuni anni fa si è messa in gioco nella casa del Grande Fratello Vip con sua madre, la giornalista e showgirl Maria Teresa Ruta. Le due sono arrivate come concorrente unico salvo poi dividersi nel gioco.

La Goria è stata eliminata dopo pochi mesi mentre la Ruta è arrivata ad un passo dalla finale. In entrambi i casi si sono fatte apprezzare dal pubblico ed anche il loro legame si è fortificato grazie a questa esperienza. Proprio per questo la musicista si è ritrovata coinvolta in alcuni problemi importanti della madre.

Maria Teresa Ruta ha infatti parlato di un momento difficile della sua vita, di una malattia che ha stravolto tutto e che ha superato grazie a sua figlia.

Guenda Goria, il periodo difficile di mamma Maria Teresa

Di recente la Ruta è stata ospite nello studio del format Donne a Bivio per una nuova intervista a cuore aperto con la conduttrice Monica Setta. Le due hanno affrontato tanti temi importanti e tra questi anche il matrimonio della showgirl con il compagno Roberto. I due si sarebbero dovuti unire in matrimonio ad ottobre ma la showgirl ha deciso di rimandare tutto al prossimo mese di marzo per godersi un periodo da nonna.

Questi mesi sono stati senza dubbio ricchi di grandi emozioni per la Ruta e arrivano dopo un periodo davvero complicato. La giornalista ha infatti raccontato per la prima volta di un periodo di depressione che ha affrontato subito dopo la scomparsa di suo padre. Anni in cui ha chiesto aiuto, prima ad uno specialista e poi alla sua famiglia ma vediamo cosa ha raccontato.

Il racconto di Maria Teresa Ruta

Come riportato dal portale online del quotidiano Libero, la Ruta ha raccontato di questo momento anche ai microfoni di Storie Italiane: “In alcuni momenti ho provato dei malesseri interiori legati ad una mia insoddisfazione mentre mi guardavo allo specchio e mentre non lavoravo. Mi sono fatta aiutare dalle amiche, da mia mamma, da mio marito Roberto e da Guenda stessa facendomi coinvolgere per non sentirmi tagliata fuori”.

Successivamente la Ruta si è poi rivolta ad un medico: “Sono felice di averlo fatto ma ci ho messo mesi in cui in quel buio che vedevo al mattino non mi volevo svegliare, alzare, vestire e lavare“. Un periodo quindi difficile che Maria Teresa non pensava potesse arrivare per le persone solari come lei. Un percorso complesso che però si è concluso per lei nel migliore dei modi.