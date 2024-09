“Pistole puntate alla testa”: Cecilia Rodriguez, la sua famigia ha vissuto un vero incubo | In pochi minuti hanno portato via tutto

Cecilia Rodriguez e tutta la sua famiglia hanno vissuto un vero incubo: prima le pistole alla testa e poi la rapina in casa.

Nel corso degli ultimi anni la televisione italiana ha visto la famiglia Rodriguez imporsi sulla scena. La prima è stata Belen Rodriguez che ha mosso i suoi passi su alcuni canali locali della Lombardia salvo poi fare il suo arrivo in prima serata su Canale 5.

Successivamente anche sua sorella Cecilia Rodriguez e suo fratello Jeremias hanno fatto il loro arrivo in televisione, sia con un ruolo all’Isola dei Famosi sia nella casa del Grande Fratello Vip.

Oggi Jeremias è più lontano dalla televisione mentre Cecilia è concentrata sul lavoro di influencer ed infine Belen ha firmato un nuovo contratto con Discovery. Una vita sotto i riflettori quindi e di cui ogni giorno vengono fuori nuovi dettagli.

Il passato dei Rodriguez

Come abbiamo detto il successo di Jeremias ma soprattutto quello di Cecilia è arrivato subito dopo quello di Belen che da giovanissima ha fatto il suo arrivo in Italia. Da quel momento in poi ne ha fatta di strada tra piccole occasioni a contratti che per anni hanno fatto di lei un volto di punta di casa Mediaset. Oggi si è quindi tolta tante soddisfazioni ma per lei non è sempre stata una vita semplice.

Giunta ormai ai suoi 40 anni, la showgirl ha infatti fatto il punto sulla sua carriera e sulla sua vita privata. In particolare, Belen ha raccontato dei suoi primi anni in Argentina e dell’episodio che ha influenzato la sua decisione di venire in Italia: un momento di grande terrore ma vediamo cosa ha raccontato.

Violenza a casa Rodriguez

Il sito online del settimanale Vanity Fair ha riportato alcune parti di una recente intervista della conduttrice argentina che ha parlato della sua infanzia. Belen ha raccontato dei piccoli spettacoli che faceva in casa da bambina supportata dal fratello e dalla sorella. In aggiunta ha però raccontato anche di un momento di grande terrore: “Un giorno arrivano da noi in 8, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro”.

Poi i dettagli della violenza: “Ci legano, pistole puntate alla testa e ci rubano tutto: dalle tazzine di caffè alle forchette. Dalla televisione alle lenzuola”. Un momento che ha deciso l’evolversi della sua vita perché Belen ha deciso di voler cambiare la sa vita e con la sua anche quella di tutta la sua famiglia e senza dubbio ha raggiunto il suo obiettivo.