Il Paradiso delle Signore, in arrivo giorni difficili per Matteo: rischia di perdere tutto a causa di Umberto

Nuovi guai sono in arrivo per il personaggio di Matteo nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore.

Da circa due settimane ha preso il via una nuova stagione della soap opera più amata dal pubblico di Rai 1. Nel dettaglio stiamo parlando de Il Paradiso delle Signore che, dopo due stagioni in prima serata, si è tramutata in un appuntamento quotidiano.

Ogni giorno sono milioni i telespettatori sintonizzati per scoprire cosa accadrà ad alcuni dei loro personaggi preferiti. In tal senso gli autori hanno sempre regalato qualche colpo di scena e questa nuova stagione è solo all’inizio ma già si preannuncia scoppiettante.

Tra i personaggi al centro della trama troviamo ancora una volta Matteo Portelli che dovrà di nuovo vedersela con Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, nuovi guai per Matteo

Nel corso della precedente stagione, Umberto ha ricattato Matteo, usando i problemi di salute della madre, per farsi aiutare nella truffa ai danni del fratellastro Marcello Barbieri. In questo modo il giovane ha perso un affare ed è stato anche ad un passo dal dimettersi dal ruolo di consigliere della contessa Adelaide. Il giovane non ha mai scoperto del ruolo del fratellastro ma le cose potrebbero presto cambiare.

In questa nuova stagione infatti Marcello è deciso a dimostrare tutto il suo valore e per questo nei prossimi episodi prenderà una nuova decisione ossia lanciare una sua collezione. La sua idea incontrerà non pochi dubbi ma non solo perché scatenerà ancora una volta Umberto che deciderà di rivolgersi di nuovo a Matteo.

Matteo e il ricatto di Umberto

Stando alle prime anticipazioni, Umberto scoprirà presto dei progetti di Barbieri ed ancora una volta proverà a mettergli i bastoni tra le ruote. Anche in questo caso quindi deciderà di coinvolgere Matteo con un nuovo ricatto: o lo aiuterà o rivelerà proprio a Marcello del suo ruolo nella truffa Hofer. Questa notizia preoccuperà non poco il contabile che dovrà confrontarsi con sua madre sulla decisione da prendere.

Il giovane dovrà decidere se sottostare ancora ad Umberto e continuare a mentire al fratellastro. In caso contrario, la verità sul suo ruolo nel caso Hofer rischia non solo di scatenare la furia del fratellastro Marcello ma avere anche delle conseguenze sul suo rapporto con Maria Puglisi. La ragazza e la sua famiglia infatti potrebbero non prendere bene il suo coinvolgimento in una tale truffa. Una posizione complicata quindi ma per saperne di più non resta che andare avanti con la messa in onda.