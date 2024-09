Debiti, il tempo sta per scadere: questo beneficio verrà tolto a tantissimi | Hai meno di 24 ore per sistemare le cose

I debiti sono diventati, purtroppo, una costante nella vita di molte persone e, nonostante i vari aiuti dello Stato, c’è un beneficio che rischia di scadere mettendo così a dura prova le famiglie più in difficoltà.

A causa del caro vita che ha colpito l’intera popolazione, le famiglie italiane si sono trovate ad affrontare un crescente indebitamento. L’aumento dei costi dei beni di prima necessità, l’inflazione galoppante e le spese impreviste hanno messo in crisi i bilanci di molte case, rendendo sempre più difficile far quadrare i conti.

Con la spesa alimentare alle stelle e bollette che raggiungono di mese in mese un record sempre nuovo, in molti rischiano di non riuscire a sistemare la propria situazione economica, nemmeno dopo i vari aiuti forniti dallo Stato.

Per cercare di alleviare il peso di questa situazione, il governo ha infatti introdotto diverse agevolazioni, tra cui la risoluzione dei debiti fiscali, nota anche come “rottamazione quater“, che ha offerto ai contribuenti un modo per risolvere le problematiche accumulate con il fisco senza dover pagare sanzioni e interessi. Tuttavia, nonostante questi aiuti, sono in molti che ora si trovano ancora in difficoltà a rispettare le scadenze.

Rottamazione quater i scadenza: attenzione alle date

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha concesso una proroga per il pagamento della quinta rata della rottamazione-quater, ma il tempo sta per scadere per tutti. Il termine ultimo per approfittare di questa opportunità è fissato infatti per il 23 settembre, data oltre la quale i beneficiari di questa agevolazione rischiano di perdere tutti i benefici ottenuti finora.

Il termine iniziale, previsto per il 31 luglio, era stato spostato al 15 settembre, ma grazie ai cinque giorni di tolleranza concessi per legge, i pagamenti possono essere effettuati entro il 23 settembre senza essere considerati in ritardo. Questa proroga, però, non può essere superata e anzi rappresenta l’unica possibilità per ritrovarsi gradualmente senza debiti con il Fisco italiano. Chi supera questa data senza versare la propria somma, quindi, vedrà decadere tutti i benefici promessi da questa opportunità.

Come pagare la quinta rata della rottamazione?

I contribuenti in regola con i versamenti precedenti possono effettuare il pagamento utilizzando il modulo allegato alla Comunicazione delle somme dovute, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Chi si trovasse in grandi difficoltà economiche e non riesca a provvedere al pagamento dell’intero imposto, può selezionare solo alcuni avvisi/cartelle a lui indirizzati. Per farlo, è disponibile il servizio ContiTu, un servizio raggiungibile tra le pagine del sito dell’Agenzia delle Entrate.