“Saranno i primi a litigare”: Iago Garcia, nascono le prime rivalità in Casa | Tra i due gieffini è già clima teso

L’attore Iago Garcia ha appena fatto il suo ingresso in Casa ma sembrano esserci già delle prime rivalità: cosa hanno notato tutti.

Una nuova edizione del Grande Fratello ha ufficialmente preso il via e nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso in casa per mettersi in gioco. Un primo grande blocco si è fatto conoscere dal pubblico lunedì 16 settembre poi nella puntata di giovedì si sono aggiunti 5 volti nuovi al cast.

Non è però finita qui perché Signorini ha già annunciato nuovi ingressi previsti lunedì e il cast deve quindi ancora essere completato. Intanto però i nuovi ingressi sembrano aver già movimentato la casa a partire dall’attore spagnolo Iago Garcia.

Questi non sembra stuzzicare solo l’interesse del pubblico ma a quanto pare potrebbe aver già scatenato una prima rivalità nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, l’ingresso a sorpresa di Iago Garcia

Il pubblico italiano conosce Iago Garcia non nel suo privato ma come attore. Questi infatti è stato il protagonista di una delle soap spagnole di maggior successo andate in onda in Italia e si tratta de Il Segreto. Un ruolo che gli è valso il successo tra i telespettatori italiani che non vedevano l’ora di rivederlo magari in vesti nuove e così sono stati accontentati.

Il suo ingresso quindi è stato accolto con gioia dal pubblico ed anche da quella parte di spettatori che attendono solo di vedere i concorrenti all’opera per creare nuove dinamiche. Secondo una nutrita fetta di pubblico, Garcia potrebbe infatti essere anche qui il “cattivo” e scatenare le prime liti. Tra queste una sembra già stuzzicare il pubblico che ha notato un certo astio latente tra l’attore spagnolo e Luca Calvani.

Iago contro Luca: le prime sensazioni

Iago è da poche ore in casa ma si è subito messo a lavoro in cucina per preparare ai suoi compagni di avventura alcuni piatti della tradizione spagnola. Una mossa che potrebbe non essere piaciuta a Calvani che si è posizionato in cucina proprio mentre lo spagnolo era ai fornelli. Un comportamento che hanno notato tutti e diversi utenti Twitter hanno già fatto una prima clamorosa ipotesi.

Secondo molti infatti: “Chi saranno i primi a litigare e perché proprio Iago e Luca?, “Quei due ora si menano”. Per molti saranno quindi loro due i primi ad affrontarsi a muso duro nel corso dei prossimi giorni. Bisogna adesso attendere il proseguo del gioco per scoprire se questa previsione diventerà realtà.