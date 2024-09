Sonia Bruganelli deve stare attenta: la sua avventura nel cast di Ballando è già in salita | La stoccata al veleno di uno dei giudici

Uno dei giudici di Ballando con le Stelle sembra avere già i primi dubbi sul ruolo di Sonia Bruganelli: le sue parole.

Mancano ormai pochi giorni al via di una nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. La conduttrice e padrona di casa sarà ancora una volta Milly Carlucci così come la giuria che non cambia nemmeno per questa nuova serie di appuntamenti.

Totalmente diverso invece il cast composto da volti noti del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport che si metteranno in gioco in vesti per loro insolite. Tra le tre protagoniste più attese anche Sonia Bruganelli, nota per il suo carattere frizzantino.

La nota autrice televisiva ha già attirato l’attenzione del gossip e degli addetti ai lavori ma soprattutto sembra già non stare simpatica ad uno dei giudici.

Nuovo ruolo per Sonia Bruganelli

Nel corso degli ultimi anni la vita di Sonia Bruganelli è cambiata sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la sfera personale, dopo anni di lavoro da autrice, si è messa in gioco prima come opinionista e poi come ballerina nel cast di Ballando. Dal punto di vista privato invece ha messo fine al suo matrimonio con Paolo Bonolis ed ha iniziato una nuova frequentazione con il ballerino Angelo Madonia.

Proprio questa storia ha agitato il gossip visto che Sonia sarà nel cast di Ballando ma non farà coppia con il compagno bensì sarà una delle sue avversarie. Una scelta per alcuni inaspettata mentre per altri giusta e con l’obiettivo di tenere distanti il più possibile i due aspetti. Questo però non è il solo motivo che agita il pubblico di Ballando in quanto la Bruganelli è già finita nel mirino di Guglielmo Mariotto.

Sonia Bruganelli, le parole di Mariotto

Il noto stilista è stato confermato da Milly Carlucci come giudice anche della prossima edizione di Ballando. Per l’occasione di recente è stato ospite di Caterina Balivo nel suo format La Volta Buona ed ha parlato della nuova serie di appuntamenti con lo show. In particolare ha dichiarato di non conoscere diversi membri del cast mentre sulla Bruganelli si è lasciato andare ad una stoccata.

Mentre infatti la Balivo ha descritto Sonia come una donna bellissima e bionda, Mariotto ha rivelato: “A me non l’hanno descritta così, mi hanno detto altre cose“. Lo stilista non ha rivelato cosa e soprattutto chi gli ha parlato di Sonia ma queste parole sembrano essere l’antipasto di un futuro scontro in prima serata.