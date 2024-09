“Sbattiamola fuori”: Grande Fratello, deciso il nome della prima concorrente da eliminare | Contro di lei la furia dei telespettatori

Il pubblico del Grande Fratello sembra avere le idee chiare sulla prima concorrente da eliminare in questa edizione del reality.

Una nuova edizione del Grande Fratello ha ufficialmente preso il via ed il cast dei concorrenti è al momento completo. Nel corso delle prime due puntate andate in onda hanno tutti fatto il loro ingresso e non sono mancati i colpi di scena.

Inoltre, durante il secondo appuntamento hanno preso il via anche le nomination che in questo caso sono servite ad indicare i primi nomi tra i quali scegliere il primo immune. Presto però arriverà il momento di fare i conti con il primo televoto ad eliminazione.

In tal senso il pubblico sembra avere già le idee chiare su chi mandare via per prima e la responsabilità non è in realtà tutta sua ma vediamo di chi si tratta.

Grande Fratello, ingresso a sorpresa in casa

Come abbiamo già detto quindi il cast di questa edizione del reality è al completo, a meno di nuovi ingressi nel corso dei prossimi mesi. Al momento però sono questi i concorrenti che dovranno combattere per andare il più avanti possibile e sperare quindi di vincere il montepremi. Nelle ultime ore hanno fatto il loro ingresso gli ultimi concorrenti e tra questi vi è un nome che ha spiazzato il pubblico.

Durante l’ultima puntata andata in onda ha infatti fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia anche Amanda Lecciso, la sorella della showgirl e compagna di Al Bano ossia la più famosa Loredana. Il suo arrivo in casa non è passato inosservato in quanto con lei è entrata anche sua sorella per un piccolo scherzo agli altri concorrenti. Una mossa studiata da Signorini e gli autori ma che non ha convinto il pubblico.

Amanda Lecciso già a rischio

Secondo una nutrita fetta di telespettatori questa è stata la prima ma non l’ultima volta di Loredana in casa. Stando alle prime sensazioni, secondo loro Signorini farà di tutto per averla come concorrente o almeno come ospite in diverse puntate dello show. Per questo motivo il piano che va delineandosi è ben preciso: “Alfonso ci romperà con Loredana Lecciso ogni puntata finché la sorella sarà dentro quindi chi sono io per non sbatterla fuori al primo televoto“.

alfonso ci farà romperà con loredana lecciso ogni puntata finché la sorella sarà dentro quindi chi sono io a non sbatterla fuori al primo televoto#grandefratello — Gag (@Mariagr85991635) September 19, 2024

A quanto pare quindi Amanda rischia di pagare caro il rapporto con la sorella ed il comportamento di Signorini nei suoi confronti. Non resta però che attendere il proseguo della messa in onda per scoprire se davvero Loredana sarà presente e se il pubblico deciderà davvero di punire la gieffina.