Coste Crociere, cercasi personale senza laurea per formazione e stipendio assicurato: hai tempo fino al 10 ottobre

Lavorare a bordo di una nave da crociera è un’opportunità unica per chi sogna avventura e stabilità professionale e con Costa Crociere, si può godere di un percorso formativo retribuito che non richiede una laurea e garantisce un’esperienza di lavoro internazionale e coinvolgente.

Costa Crociere è uno dei marchi più riconosciuti nel mondo delle crociere, basti considerare che la sua storia che risale a oltre 150 anni fa, periodo nel quale l’azienda ha costruito una reputazione solida basata sulla qualità dei servizi offerti ai passeggeri e sulla cura dei propri dipendenti.

Il lavoro a bordo di una nave da crociera offre la possibilità di crescere in un ambiente che promuove il divertimento, la professionalità e anche un pacchetto di formazione continua. Nello specifico, Costa Crociere mette a disposizione dei suoi dipendenti corsi di formazione, oltre all’opportunità di acquisire brevetti professionali riconosciuti a livello internazionale, mantenendo così anche la possibilità di viaggiare e scoprire il mondo, nonostante il contratto di lavoro stabile.

Un altro vantaggio di lavorare per Costa Crociere riguarda la selezione del personale, che non deve necessariamente prevedere l’acquisizione di una laurea, un aspetto molto importante, soprattutto considerando che le mansioni richieste sono molto diverse tra loro, passando dall’animatore all’esperto fotografo.

Reclutamento aperto con Costa: un’opportunità da non perdere

In Friuli Venezia Giulia, Costa Crociere cerca 75 persone per lavorare nella sua flotta, dando vita a un nuovo Recruiting Day, che si terrà il 10 ottobre. Questo appuntamento offre un’opportunità straordinaria per chi risiede in regione, o nelle zone limitrofe, ed è in possesso di un diploma di scuola superiore o professionale.

Oltre alle competenze linguistiche, come la conoscenza dell’inglese e del tedesco, i partecipanti avranno la possibilità di completare un percorso formativo finanziato dalla Regione che, una volta giunto a termine, promette un tasso di assunzione del 97%, con un inserimento immediato nel mondo di lavoro di Costa Crociere.

Come lavorare con Costa Crociere?

Chi ha solo un diploma ma tanta voglia di viaggiare, scoprendo il mondo e le sue bellezze, rimanendo sempre in mezzo alle persone, può godere di un’opportunità imperdibile. Le figure ricercate, in questo caso, sono le seguenti: Administration operator, Future cruise consultant, Graphic editor, Hospitality operator e Photo operator.

Per accedere al Recruiting Day, è possibile inviare il proprio curriculum vitae online attraverso il sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Qui sarà presente una sezione interamente dedicata all’opportunità di lavoro con Costa Crociere.