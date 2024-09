Criptovalute, il guadagno facile è solo una leggenda: se non presti attenzione ti ritrovi sotto un ponte | Tutti i rischi

Le criptovalute vengono spesso percepite come un modo per guadagnare rapidamente, in realtà però nascondono numerose insidie. Il loro fascino può attrarre l’attenzione di chi cerca facili guadagni, tuttavia i rischi, soprattutto per i principianti, sono sempre dietro l’angolo.

Le cripto, come i Bitcoin, sono nate nel 2009 con l’obiettivo di creare un sistema di pagamento non centralizzato, indipendente non solo dalle istituzioni bancarie tradizionali, ma anche dai Governi di tutto il mondo.

Il funzionamento si basa sulla tecnologia blockchain e ciò che ha attirato l’attenzione degli investitori e degli appassionati è proprio tutta la libertà e la privacy totale delle transazioni. Per creare nuove monete, si utilizza il “mining”, che richiede un numero molto elevato di risorse poiché avviene tramite un processo informatico molto impegnativo.

La maggior parte delle persone però, non avendo a disposizione la tecnologia e le competenze necessarie, si limitano a comprare e vendere le monete digitali tramite le piattaforme di scambio online. Spesso, è proprio in posti simili che avvengono le principali truffe a danno dei principianti, i quali sottovalutano i rischi e mettono a repentaglio i propri risparmi e investimenti.

Quali sono i rischi delle criptovalute?

Investire in monete digitali è rischioso prima di tutto per via del loro valore, che subisce variazioni drastiche, passando da un valore all’altro anche nel giro di poche ore. Per via della loro natura volatile e difficile da prevedere, spesso causano la perdita completa del capitale investito inizialmente.

Oltre a questo aspetto, bisogna anche tenere a mente che attualmente il settore delle criptovalute è ancora poco regolamentato, ciò rende particolarmente comuni sia le frodi che le truffe, lasciando chi investe senza esperienza in situazioni molto spiacevoli.

Come investire senza preoccupazioni

Nonostante i pericoli, le cripto possono far parte di una strategia d’investimento diversificata, purché vengano utilizzate con consapevolezza e attenzione. Invece di rappresentare una scorciatoia per i guadagni facili, possono diventare un investimento a lungo termine, da seguire e monitorare.

Per proteggersi dagli attacchi informatici, truffe e frodi, è necessario affidarsi unicamente a piattaforme sicure e affidabili, evitando di cadere nelle trappole dei malintenzionati che creano offerte e scambi particolarmente vantaggiosi, al fine di appropriarsi del denaro per poi sparire nel nulla. Oltre a tutto questo, rimane sempre valido il consiglio di informarsi quanto più possibile sui meccanismi che regolano questo ambiente, migliorando la propria conoscenza sull’argomento senza rischi.