Caro bollette, ottieni acqua calda senza gas né luce e smetti di pagare una volta per tutte: risparmi centinaia di euro all’anno

Buone notizie per chi spera di trovare un modo alternativo per scaldare l’acqua in casa. Esistono delle soluzioni innovative e poco conosciute che potrebbe addirittura far azzerare le bollette mensili.

I costi dell’energia sono aumentati vertiginosamente, diventando un problema sempre più pressante per le famiglie italiane e, per di più, con l’arrivo della stagione fredda, molte di loro si trovano a fare i conti con bollette salate, che rendono difficile far quadrare il bilancio mensile.

L’uso del riscaldamento e dell’acqua calda incide pesantemente sulle spese domestiche, e questo porta molti a cercare soluzioni per ridurre i consumi senza rinunciare al piacere di una doccia calda.

Durante gli ultimi anni molte persone si hanno cercato di cambiare le proprie abitudini, rinunciando magari a qualche lusso o riducendo l’uso del riscaldamento per contenere i costi, ma queste rinunce non sempre sono sufficienti e quindi ci si ritrova a cercare una soluzione sostenibile e più economica per avere acqua calda durante tutto l’anno.

Come avere acqua calda senza gas né elettricità

Al giorno d’oggi esistono soluzioni innovative che permettono d i ottenere una dose sufficiente d’acqua calda senza utilizzare né gas né corrente elettrica, sfruttando quindi risorse rinnovabili e alternative.

Queste alternative non solo permettono di ridurre drasticamente i costi in bolletta, ma sono anche ecologici, garantendo quindi un impatto ambientale minimo.

Acqua calda e bollette a zero

Uno dei sistemi più efficaci è la pompa di calore, che sfrutta il calore presente nell’aria o nel suolo per produrre acqua calda in modo sostenibile. La pompa di calore, collegata a un serbatoio d’accumulo, può riscaldare l’acqua utilizzando una minima quantità di energia elettrica, e grazie alla sua efficienza, l’impatto ambientale è quasi nullo.

Un’altra soluzione da considerare è rappresentata dalle stufe a pellet idro, che sono in grado di riscaldare sia gli ambienti sia l’acqua sanitaria e funzionano bruciando pellet, un combustibile naturale derivato dal legno, e sono dotate di un sistema che permette di collegarle all’impianto idraulico della casa. In questo modo, oltre a riscaldare l’ambiente, la stufa può produrre acqua calda per l’uso domestico, come per docce o cucine.

Infine, l’ultima alternativa ecologica è rappresentata dall’energia solare, con la quale si può riscaldare l’acqua sanitaria tramite pannelli solari, posizionati in giardino o sul tetto della casa, riducendo drasticamente la dipendenza da gas ed elettricità e abbattendo quindi tutti i costi delle bollette.