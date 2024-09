Tra boschi e vallate in Italia puoi viaggiare sul treno del FOLIAGE | Un’esperienza unica valida solo in autunno: prenota da qui

Se ami l’autunno e i suoi colori, prenota subito un biglietto e sali a bordo del treno del foliage: è un’esperienza unica e assolutamente magica.

L’autunno è una stagione avvolgente e fatata, che profuma di cioccolata calda, risotto alla zucca e sottobosco: cosa c’è di meglio, del resto, che accogliere le prime avvisaglie dell’inverno avvolti in un morbido plaid, concedendosi una buona lettura?

I più romantici, invece, preferiscono oziare davanti alla finestra, lasciando scorrere i pensieri e indugiando con lo sguardo sulla lenta caduta delle foglie dai rami degli alberi, un paesaggio in piena trasformazione.

Tale suggestivo scenario prende il nome di foliage: semplicemente, è il fenomeno naturale che si verifica in autunno, quando le foglie degli alberi cambiano colore, passando dal verde a varie sfumature del rosso e del giallo, e cambiando così volto a città e campagne.

Per gli amanti del bello – e dell’autunno – settembre è uno dei periodi più propizi dell’anno poiché, con il suo tripudio di sfumature oro, ocra e ruggine, trasforma spot naturali e centri urbani in autentici set per tornare a sognare. E non è tutto: chi apprezza questo fenomeno può ammirarlo in tutto il suo splendore grazie a un particolare mezzo pubblico: il treno del foliage.

Alla scoperta del treno del foliage

In autunno gli amanti del foliage possono vivere un’esperienza unica a bordo del treno che percorre la storica ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega Domodossola a Locarno, in Svizzera. Questo trenino percorre circa 52 chilometri, tratta che dura circa 2 ore e che si snoda in mezzo a boschi alpini, laghi e scorci di impareggiabile bellezza.

Il treno del foliage, inoltre, attraversa ben 83 ponti e 31 gallerie, spot che offrono viste meravigliose su gole profonde, montagne selvagge e fiumi, e durante il viaggio è possibile anche ammirare i pittoreschi borghi della Valle Vigezzo, conosciuta anche come “Valle dei Pittori”. Il convoglio si ferma in sole 4 stazioni: Domodossola, Santa Maria Maggiore, Re e, infine, Locarno. L’esperienza, rilassante e immersiva, ben si presta a una gita romantica nel weekend, e una volta giunti a destinazione è possibile assaporare le numerose prelibatezze del Canton Ticino. Ecco uno scorcio del treno, caricato su Instagram dall’utente @frekkkia.

Cosa mangiare a Locarno

Approdati a Locarno, puoi approfittare della sosta per gustare una portata a base dei tradizionali risotti, spesso arricchiti con funghi o con gustoso zafferano. In seguito, ti consigliamo di provare anche il pesce di lago, come il persico o il lavarello, accompagnato da deliziosa polenta fumante.

Infine, perché non concludere il pasto con i tipici formaggi ticinesi, come il formaggio d’alpe, perfetto anche per una fonduta o per una golosa raclette? Non c’è tempo da perdere, dunque: per prenotare il tuo biglietto, ti basta solo visitare la pagina prenota.vigezzinacentovalli.com!