Caro vita, il risparmio parte da questa stanza: per colpa sua la bolletta schizza alle stelle | Rimedia subito

Con l’arrivo delle basse temperature e del clima autunnale, le bollette iniziano a lievitare a causa del freddo che tornerà a far parte della quotidianità.

I riscaldamenti però non sono gli unici a far salire i costi, infatti una delle stanze principali che incide sulla bolletta è la cucina. Le bollette, già alte durante l’estate per via degli impianti di climatizzazione, subiscono un’ulteriore impennata nei mesi più freddi.

Oltre al riscaldamento, gli elettrodomestici della cucina che vengono usati ogni giorno per preparare, scaldare e consumare i cibi, sono tra i principali responsabili dell’aumento delle spese familiari. Forno, fornelli, microonde e lavastoviglie, se non utilizzati correttamente, possono consumare più di quanto si immagini.

Fortunatamente però è possibile rimediare ottimizzando la propria cucina e mettendo in atto delle abitudini semplici ed efficienti. In questo modo, ogni famiglia potrà risparmiare ogni anno cifre che possono anche raggiungere le centinaia di euro.

Tutti i trucchi per una cucina economica ed efficiente

Uno tra i consigli più famosi consiste nel cuocere a fornello spento. Dopo aver portato l’acqua a ebollizione, si può spegnere il fornello e aspettare che il calore residuo finisca il lavoro. Per velocizzare ulteriormente i tempi, è anche possibile utilizzare già l’acqua calda, utilizzando anche solo il bollitore elettrico. Tali pratiche sono ottime per cuocere la pasta o per le verdure.

Anche il forno può essere utilizzato evitando gli sprechi di energia, tant’è che è sempre più consigliabile cuocere insieme più pasti, scegliendo la funzione ventilata. Tramite la ventola, il forno è in grado di accelerare i tempi di cottura.

Come ottimizzare la cucina per abbassare il costo delle bollette

Nel caso in cui ciò non bastasse, si può anche pensare di utilizzare e scoprire, o riscoprire, il potere della pentola a pressione, che accelera i tempi di cottura riducendo il consumo prodotto dalla cottura tradizionale. Anche la piastra elettrica può essere un’alternativa per chi non vuole usare i fornelli, in quanto è in grado di spargere il calore in modo omogeneo, evitando lo spreco di energie.

Se si desidera continuare a utilizzare il fornello a gas, è consigliabile usare il fornello piccolo, che consuma meno energia e può essere abbinata a pentole di varie misure. Infine, una tecnica di cottura molto sottovalutata, ma piena di soddisfazioni è la cottura a vapore, che non solo consente di risparmiare, ma permette anche di cuocere più alimenti insieme.