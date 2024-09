Mirko Brunetti, dopo il Grande Fratello farà il suo ritorno in prima serata: occasione imperdibile nel format più amato

Mirko Brunetti potrebbe fare parte di un nuovo progetto dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello: cosa viene fuori.

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello abbiamo visto diversi volti noti mettersi in gioco per farsi conoscere dal grande pubblico. Tra questi anche Mirko Brunetti, arrivato nella casa più spiata d’Italia dopo una fortunata esperienza nel format Temptation Island.

Il suo triangolo amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti ha tenuto incollati i telespettatori fino a quando il ragazzo non ha fatto la sua scelta ed è tornato con la sua ex. Lui e Perla si sono ritrovati ed anche dopo il reality, vinto dalla ragazza, hanno trascorso mesi felici insieme. Adesso però tra i due le cose non sembrano andare per il verso giusto.

Ma se dal punto di vista privato ci sono ancora problemi da risolvere, sotto il profilo professionale per Mirko potrebbe essere arrivata una incredibile offerta.

Il percorso di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti si è fatto conoscere dal grande pubblico di Canale 5 prima in coppia con Perla durante Temptation Island. I due si sono lasciati al termine del programma ed il ragazzo ha intrecciato una storia con Greta Rossetti. Tutti e tre si sono poi ritrovati nella casa più spiata d’Italia e qui le cose sono cambiate perché Mirko e Perla si sono riscoperti innamorati. Finito il reality hanno trascorso diversi mesi insieme poi il colpo di scena.

Stando infatti ad alcune segnalazioni, Perla ha deciso di lasciare Mirko per motivi non ancora del tutto chiari ma secondo alcuni per un mancato sostegno dal punto di vista lavorativo. Una situazione ancora poco chiara ed a quanto pare i due diretti interessati sono ancora in contatto e tutto potrebbe ancora cambiare. Nel mentre però restano concentrati sul lavoro e per Mirko potrebbe essere arrivata una buona occasione.

Mirko Brunetti: l’ultima indiscrezione

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano da un pò di tempo vi sarebbe una voce che circola sul futuro professionale di Mirko. L’ex gieffino potrebbe infatti prendere parte alla prossima edizione del format C’è Posta per Te in qualità di postino. Le registrazioni sono già cominciate ma in tal senso non è arrivata ancora alcuna conferma.

Questa però non sarebbe la prima volta in quanto Maria De Filippi ha spesso coinvolto ex protagonisti dei suoi format in questo ruolo davvero particolare. Si tratta di una buona occasione considerato l’ambiente e la messa in onda nella prima serata del sabato. Per scoprire se però le cose stanno davvero così, al pubblico non resta che attendere la prima puntata.