Harry e Meghan hanno accettato l’invito: Natale a Londra ma non a Palazzo | Ospiti del grande “nemico” di papà Carlo

Colpo di scena per Re Carlo ed ennesima pugnalata alle spalle dal figlio Harry e da Meghan Markle: i piani per il Natale.

La frattura tra i membri della famiglia reale inglese è sempre più profonda. In particolare, tra Harry e Meghan e sua maestà Re Carlo le cose sembrano essere destinate non a migliorare ma al contrario la distanza rischia di divenire davvero insanabile.

Il motivo? È presto detto in quanto la coppia sembrerebbe essere decisa a passare le prossime vacanze di Natale a Londra ma non a Palazzo. A quanto pare Harry e Meghan non apriranno i regali insieme alla famiglia del principe o meglio non quella paterna.

I duchi del Sussex sembra infatti abbiano deciso di portare i loro figli in Inghilterra per trascorrere il Natale con la “famiglia” nemica di Carlo.

Uno strano invito per Harry e Meghan

Da quando Harry e Meghan hanno scelto di lasciare Londra per vivere in America senza più il peso delle regole della famiglia reale, i rapporti con la famiglia di origine del principe si sono interrotti. Ci sono state solo alcune sporadiche apparizioni di Harry per il funerale del nonno e l’incoronazione di Carlo mentre la Markle si è vista solo in occasione della scomparsa della Regina Elisabetta.

Intanto secondo i tabloid inglesi i due si preparano a rompere la promessa fatta ancora una volta e tornare quindi a Londra nei prossimi mesi. Secondo alcune indiscrezioni i due dovrebbero tornare a Natale ma non per trascorrere finalmente le festività con la famiglia reale, bensì con gli Spencer ossia la famiglia di origine di Lady Diana.

Cosa faranno i Sussex

Tra le due famiglie non scorre da sempre buon sangue e soprattutto il fratello di Diana è da sempre a favore di Harry. I due adesso potrebbero fortificare il loro legame proprio attraverso questo invito fatto recapitare in America. Secondo quanto riferisce l’Express a peggiorare la situazione potrebbe essere anche una seconda decisione dei duchi del Sussex.

Non solo i due potrebbero trascorrere il Natale con gli Spencer ma in occasione di questa visita a Londra potrebbero non incontrare la famiglia reale. A questo punto sarà importante capire come evolverà questa situazione nel corso delle prossime settimane e se Carlo proverà anche lui ad invitare il figlio ad unirsi a lui e William. La famiglia reale non ha affrontato mesi facili ed il re potrebbe esprimere come desiderio quello di vedere la sua famiglia finalmente riunita.