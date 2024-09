In questo Comune italiano NON si paga l’IVA: non è uno scherzo | Qui trovi anche il tabaccaio più economico in circolazione

Non perdere la bellezza di questo piccolo comune italiano circondato dalla natura: non pagherai l’IVA e ne resterai affascinato

L’Italia è un territorio ricco di meraviglie e località incantevoli che sono in grado di ammaliare ogni singolo visitatore. I piccoli comuni del Bel Paese rappresentano il cuore pulsante della nazione e con la loro cultura secolare, attirano la curiosità del mondo intero.

Oltre ai panorami paesaggistici che tolgono il fiato, i comuni sono dotati di una propria identità culturale che emerge grazie alle tradizioni tramandate nel corso delle generazioni e che costituiscono il patrimonio nazionale.

Le città d’arte come Venezia, Firenze, Pisa sono senza dubbio meraviglie inestimabili che custodiscono alcune delle più importanti opere architettoniche o artistiche. Ma la vera bellezza dell’Italia non si limita solo a queste grandi città.

La vera essenza della nazione è evidente anche nei piccoli centri abitati che spesso non vengono valorizzati come dovrebbero. I borghi sono i gioielli nascosti del Bel Paese, un concentrato di storia e cultura che meritano di essere scoperti ed ammirati.

Il paradiso fiscale dell’Italia

Il Bel Paese è in grado di affascinare ogni singolo visitatore non solo per la maestosità e la varietà di paesaggi, ma anche per la presenza di veri e propri “paradisi fiscali”. In alcuni comuni italiani, infatti, sono previste diverse agevolazioni che offrono condizioni più favorevoli per ogni cittadino.

Questi comuni sono tenuti a rispettare le normative nazionali ed europee, ma godono di regimi fiscali più vantaggiosi da alcuni punti di vista. Spesso sono località situate ai confini o in determinate aree geografiche strategiche.

In questo comune italiano non si paga l’IVA

L’Italia vanta moltissime località estremamente affascinanti e alcuni di questi sono sconosciuti alla maggior parte delle persone. In pochi sanno che nel Bel Paese esiste un piccolo comune in cui non si paga l’IVA, ovvero l’imposta applicata sulla vendita di beni e servizi. Si possono anche trovare tabaccai più economici rispetto al resto d’Italia.

Come riporta l’account Instagram @bazatravel, il comune si chiama Campione d’Italia e pur essendo territorio italiano, è circondato dalla Svizzera. In questo luogo, però, non è tutto economico come si potrebbe erroneamente pensare e ad esempio, un gelato confezionato può costare anche 4 euro. I dipendenti comunali percepiscono uno stipendio che arriva fino a 10 mila euro al mese, superando di gran lunga la retribuzione del resto del paese. A Campione d’Italia si trova anche il Casinò più grande d’Europa che, dopo il fallimento, è stato recentemente riaperto.