A pochi passi da Torino trovi la location perfetta d’Autunno | Porta cestini e cibo per fare picnic in compagnia

Se desideri fuggire dal caos della città e immergerti nella bellezza dell’autunno, abbiamo il posto che fa per te: questo lago sembra un dipinto.

Anche quest’anno, l’estate sembra aver ceduto definitivamente il passo all’autunno, e i paesaggi iniziano ad assumere le inconfondibili colorazioni tipiche del periodo.

Oro, ocra, ruggine e bordeaux: per gli amanti del foliage, questo è senza dubbio il momento migliore per appagare gli occhi e la fantasia, e le temperature ancora abbastanza miti ben si prestano alle gite fuori porta e agli ultimi pic-nic della stagione.

Se il tuo scopo è sorprendere la tua dolce metà con una gita fuori porta assolutamente indimenticabile, prepara una scorta di golose vettovaglie, una bottiglia di bollicine e imposta il navigatore in direzione Torino.

Nei pressi del capoluogo piemontese troverai infatti uno specchio di incontaminata bellezza, cinto peraltro da dolci colline punteggiate da una vegetazione rigogliosa: si tratta del Lago di Malciussia, un autentico sogno a occhi aperti.

Alla scoperta del Lago di Malciussia

Situato nella Valle di Viù, nel Comune di Usseglio, il Lago di Malciussia rappresenta una vera chicca, nascosta tra le bellezze del Piemonte. Questo bacino artificiale si trova a un’altitudine di 1.805 metri sul livello del mare, e vanta una superficie ridotta, ma perfettamente incastonata nel paesaggio circostante.

Creato negli anni ’30 per favorire la produzione di energia elettrica, il Lago di Malciussia ha una profondità massima di 24 metri, e generalmente non è considerato balneabile a causa delle basse temperature dell’acqua e delle condizioni ambientali montane. Nei dintorni si diramano numerosi sentieri escursionistici che dal lago si spingono nelle viscere delle montagne: uno dei più popolari conduce sino al Rifugio Tazzetti, da cui è possibile godere di viste spettacolari. Questo spot è perfetto per una passeggiata outdoor o per un rilassante pic-nic, e se si è particolarmente fortunati si possono avvistare marmotte, camosci e aquile reali. La zona, inoltre, è ricca di vegetazione alpina, con boschi di conifere e prati montani: è d’obbligo quindi portare con sé una buona macchina fotografica. Ecco uno scorcio del Lago di Malciussia, caricato su Instagram dall’utente @piemontesinainviaggio.

Come raggiungere il Lago di Malciussia

Il lago è raggiungibile in auto da Torino, seguendo la Strada Statale 460 e poi la Strada Provinciale 32 fino a destinazione: la distanza dal capoluogo è di circa 52 chilometri, ovvero mezz’ora in auto.

Solitamente non ci sono costi di ingresso, ma secondo alcuni utenti in rete attualmente l’ultimo tratto di strada prevede il pagamento di un pedaggio; inoltre, una volta giunti in loco il parcheggio (ma solo in alcune aree) è vincolato all’acquisto di un ticket.