Tra vicoli stretti e case variopinte, Genova vanta un luogo storico UNICO al mondo | Eccellenza italiana

Genova è una città affascinante che nasconde una storia secolare e conserva con orgoglio le tracce del passato

Genova è una delle città più affascinanti del Bel Paese ed è in grado di regalare il mix perfetto tra storia antica, cultura, paesaggi incantevoli e attività divertenti. Ogni visitatore resta incantato dalla bellezza e dalle tradizioni della città che vengono tramandate di generazione in generazione.

Questa città ligure affascina anche per la varietà di paesaggi che offre ad ogni visitatore, ideali per ogni periodo dell’anno. Per chi non può rinunciare al mare da favola, la costa genovese è senza dubbio una delle più frequentate nel periodo estivo.

Il mare è da sempre il cuore pulsante di Genova. Durante il Medioevo è stata una Repubblica Marinara ed una delle principali potenze commerciali del Mar Mediterraneo. Sfruttando la sua posizione strategica, Genova ha svolto un ruolo primario per gli scambi commerciali e i traffici marittimi.

Non è solo il mare ad incantare i visitatori, ma ogni angolo del capoluogo ligure racconta storie del passato e custodisce tradizioni che vengono tramandate nel corso delle generazioni.

La cultura vibrante di Genova

Genova è una città ricca di meraviglie da scoprire e ammirare, ma ad attirare l’attenzione del mondo intero è proprio la sua storia antica che risale addirittura al Medioevo. Il centro storico è una delle prime bellezze che meritano di essere visitate, dove l’antico ed il moderno creano un connubio perfetto.

Passeggiando tra i “caruggi“, ovvero vicoli stretti ed angusti della zona antica di Genova, si può facilmente percepire la cultura vibrante della città ed ogni angolo nascosto racconta secoli di storia. Non c’è da stupirsi che questa splendida località abbia ispirato grandi artisti e poeti di fama mondiale ed è proprio qui che è nata “la scuola genovese“, un movimento culturale legato alla canzone d’autore italiana.

Il luogo storico più affascinante di Genova

Genova, con il suo affascinante centro storico, è in grado di ammaliare migliaia di visitatori con i vicoli stretti e le case colorate. Tuttavia, come riporta l’account Instagram @mentelocale_genova, c’è un luogo in particolare che in passato è stato un luogo di sepoltura durante la guerra. Nel 1039, infatti, questo luogo situato nel centro storico veniva utilizzato per seppellire i prigionieri stranieri.

Si tratta di Piazza Campo Pisano, una piazzetta a forma di conchiglia che si trova nei pressi della stazione di Sarzano Sant’Agostino. Nel 1284 in questa piazza vennero seppelliti anche i corpi dei marinai pisani che avevano perso la Battaglia della Meloria ed è proprio da questo triste episodio che la piazza ha preso il nome che oggi conosciamo.