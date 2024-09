“Un anno sabbatico”: dirigenti e pubblico Rai in forte agitazione | Un volto amatissimo medita una inaspettata pausa dalle scene

La Rai rischia di perdere uno dei volti più amati dalla classe dirigente ma anche dal pubblico: le parole dell’attore.

Nel corso degli ultimi anni la rete televisiva Rai è riuscita in un compito davvero arduo ossia collezionare una nutrita fetta di pubblico. Questo grazie ad un format che non passa mai di moda ossia quello delle fiction e delle serie tv che in termini di ascolti sono tra le vincenti.

Ogni giorno sono milioni i telespettatori che attendono con ansia il ritorno della loro serie preferita e la tv di Stato in tal senso è molto ricca. Un catalogo che comprende serie diverse, dal fantasy allo storico fino a fatti di cronaca vera, ma anche attori amatissimi.

Tra questi uno in particolare ha conquistato il pubblico nel corso degli ultimi anni e adesso alcune sue dichiarazioni preoccupano ma vediamo di chi si tratta.

Rai, un attore in bilico

Durante le ultime stagioni televisive diversi attori hanno conquistato un posto nel cuore del pubblico. Basti pensare a Pierpaolo Spollon o Francesca Chillemi ed ancora a Lino Guanciale che con le loro interpretazioni mettono sempre a segno colpi vincenti. Ma tra i più amati del pubblico un posto speciale lo occupa un altro nome amatissimo del cinema italiano ossia Luca Argentero.

Questi, dopo l’esordio nella casa del Grande Fratello, si è concentrato sulla sua carriera come attore, prima al cinema e poi sul piccolo schermo. In tal senso ha conquistato il pubblico Rai con un ruolo in particolare ossia quello del dottor Andrea Fanti in DOC. Un ruolo che vestirà ancora ma lo stesso attore ha dichiarato di essere stanco e di pensare spesso ad uno stop.

L’annuncio di Luca Argentero

Durante una sua intervista al settimanale F, Argentero ha parlato del suo ruolo di padre ma anche di quello che vorrebbe fare nel prossimo futuro. Come riportato dal portale Leggo, l’attore sta valutando un cambiamento molto importante: “Io passerei tutto il tempo con i miei figli. Se non avessi il problema del denaro, mi prenderei un anno sabbatico per crescerli“.

L’attore ha poi aggiunto: “Non sappiamo come sarà il mondo quando cresceranno, ovviamente siamo preoccupati per il loro futuro“. Argentero quindi al momento resta al suo posto per assicurare un futuro alla sua famiglia ed ai suoi figli. Questo a meno di colpi di scena e quindi sia in Rai che tra il pubblico adesso sono tutti con il fiato sospeso in attesa di possibili ed inaspettati cambiamenti.