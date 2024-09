Potrebbe abbandonare lo studio: Gianni Sperti, la decisione come un fulmine a ciel sereno | Le prossime ore saranno decisive

Brutte notizie per Gianni Sperti in vista delle prossime puntate di Uomini e Donne: potrebbe abbandonare lo studio.

Manca sempre meno e poi farà il suo ritorno in onda anche Uomini e Donne con una nuova avvincente edizione. Al timone troveremo ancora una volta Maria De Filippi e con lei ci saranno anche i suoi storici opinionisti ossia Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Le prime puntate da mandare in onda sono state già registrate e quindi già sappiamo chi sono i nuovi tronisti. Da un lato lo sconosciuto Alessio e l’ex corteggiatore Michele, dall’altro le due ex protagoniste di Temptation ossia Martina e Francesca Sorrentino.

Soprattutto per quest’ultima il trono non ha preso il via nel migliore dei modi e la situazione nelle prossime ore potrebbe evolvere in modo clamoroso.

Uomini e Donne, il caso Francesca

Lo scorso anno la Sorrentino ha preso parte ad una fortunata edizione di Temptation Island che ha lasciato da single. Il settembre successivo è arrivata nello studio di Uomini e Donne e la produzione le ha subito offerto il trono. Se da un lato l’opinionista Gianni Sperti la invogliava a mettersi in gioco, dall’altra Maria le ha chiesto di pensarci. La ragazza ha così fatto e, dopo un breve ritorno di fiamma con l’ex, adesso si è presentata in studio.

Una notizia che se da un lato è stata accolta con gioia proprio da Gianni, dall’altra ha poco convinto il pubblico e le prime anticipazioni sembrano dare ragione ai telespettatori. Il trono per la Sorrentino rischia di rivelarsi un percorso più difficile del previsto e le prossime ore potrebbero essere decisive.

Le ipotesi sul trono di Francesca

Durante l’ultima registrazione, nonostante alcune esterne andate bene, la Sorrentino ha a quanto pare palesato tutto il suo malessere e quel suo sentirsi inadeguata per il contesto. Secondo il pubblico la ragazza non è ancora pronta e forse in parte prova ancora qualcosa per il suo ex Manuel. Una situazione complicata che potrebbe evolvere in modo clamoroso nelle prossime ore.

L’esperto di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni ha infatti parlato di una nuova doppia registrazione in arrivo e non solo in quanto ha invitato il pubblico a prestare molta attenzione al trono di Francesca. Due sono adesso le clamorose ipotesi: un possibile arrivo di Manuel in studio per un confronto definitivo oppure la decisione della tronista di mettere fine alla sua breve esperienza nel dating show. In entrambi i casi un risvolto clamoroso che però andrà in onda solo tra diverse settimane.