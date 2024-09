Buoni Fruttiferi Postali, investi 10mila euro e ti ritrovi con un tesoro sul conto: questi sono i migliori di Settembre

Con l’inflazione in costante aumento, le famiglie italiane sono sempre più alla ricerca di strumenti sicuri e affidabili per proteggere i propri risparmi, accumulati dopo una vita di lavoro e sacrifici.

Tramite uno strumento semplice e sicuro, è possibile raggiungere una bella somma di denaro investendo in modo intelligente, senza correre alcun rischio. In questo modo, chiunque può ritrovarsi con un bel tesoretto nel conto in banca.

I conti correnti e i conti deposito non offrono rendimenti adeguati, proprio per questo motivo si cercano soluzioni a lungo termine che promettano di conservare il proprio capitale, generando anche dei guadagni nel tempo grazie agli interessi.

I BFP, meglio conosciuti come Buoni Fruttiferi Postali, rappresentano una opzione tradizionale ma efficacie per chi desidera proteggere il proprio denaro. Presenti da oltre 100 anni, sono i più apprezzati dai piccoli risparmiatori non solo per la garanzia dello Stato, ma anche per la loro flessibilità. Poste Italiane mette a disposizione un gran numero di varianti, accogliendo le esigenze proprio di tutti.

Perché scegliere i Buoni Fruttiferi Postali?

Il motivo principale che rende quest’alternativa una tra le più amate presenti in Italia, riguarda la sicurezza che offrono al pubblico. Infatti, a differenza degli altri strumenti di risparmio, i BFP non subiscono gli effetti delle oscillazioni di mercato, garantendo oltre a una sicurezza, anche un rimborso del capitale investito a cui viene aggiunto il guadagno derivante dagli interessi.

Inoltre, i rendimenti sono soggetti a una tassazione agevolata rispetto ad altre forme di investimento e il loro valore non viene conteggiato all’interno dell’ISEE. Secondo la novità proposta dal Governo, infatti, tutti i buoni vengono esclusi dal conteggio del proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente, permettendo alle famiglie di accedere a bonus e incentivi.

Come ottenere un tesoretto con i BFP

Partendo da un investimento di 10mila euro, è possibile sfruttare gli interessi dei principali Buoni Fruttiferi Postali di settembre. Il Buono Rinnova da 4 anni, ad esempio, offre un rendimento netto a termine del 2,2%, ricavando alla fine ben 10,913 euro. In alternativa, si può scegliere il Buono 3×2 che, su 6 anni, garantisce un rendimento dell’1,98%, guadagnando 11.267 euro.

Chi è alla ricerca di una soluzione a lungo termine, può scegliere il Buono dedicato ai minori, offrendo un rendimento netto del 5,5%. Sfruttando al massimo le tempistiche, un investimento di 10mila euro si trasforma in 18 anno in una bella somma, ben 24.755 euro, perfetti per il futuro.