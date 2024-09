Deve chiamare subito il suo avvocato: terremoto nella casa del Grande Fratello | Il gieffino rischia una difficile battaglia legale

Uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello rischia di dover affrontare una difficile battaglia legale.

Una nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via solo da pochi giorni ma ha già regalato alcuni colpi di scena clamorosi. Alcuni concorrenti hanno già fatto diversi scivoloni ed in alcuni casi si è reso necessario anche il lavoro di censura da parte della regia ma non è finita qui.

Le sorprese non mancano mai e l’ultima in ordine di tempo vede coinvolto uno dei gieffini e l’esterno della casa. A quanto pare il concorrente in questione rischia di finire al centro di una lunga e difficile battaglia legale dovuta ad un contratto di lavoro non rispettato. Una brutta storia ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa potrebbe accadere.

Grande Fratello, questioni legali in casa

Lo scorso lunedì 16 settembre è andato in onda il primo appuntamento di questa nuova edizione del Grande Fratello. Durante la messa in onda sono stati presentati i primi concorrenti che a loro volta hanno raccontato solo una parte della loro storia e vita privata. Tra gli ultimi a fare il loro ingresso in casa anche Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nel suo video di presentazione il ragazzo ha parlato delle sue esperienze televisive ma ha anche fatto riferimento al suo lavoro. Javier infatti è un noto giocatore di volley e nel corso degli ultimi anni è sceso in campo con l’Avimecc Modica. Proprio la dirigenza del noto club sportivo adesso però è pronta a chiedere al suo giocatore spiegazioni, anche a costo di portarlo in tribunale.

Javier Martinez rischia il tribunale

Javier Martinez nel corso delle ultime due stagioni sportive ha militato proprio nella Avimecc Modica e non solo perché da contratto si sarebbe dovuto presentare in ritiro anche in vista della nuova stagione. Come si evince dal comunicato pubblicato dalla società sportiva, il pallavolista invece non ha lavorato questa estate con la squadra e non ha nemmeno fornito tutte le dovute spiegazioni.

Quando la dirigenza della squadra ha quindi visto Javier fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha subito deciso di agire, prima con un comunicato e poi tramite vie legali. Con ogni probabilità lo sportivo dovrà subito essere messo in contatto con i suoi agenti ed avvocati per risolvere questa annosa questione. Javier potrebbe perdere il suo posto in squadra o essere messo di fronte ad una scelta.