Conto, se va in rosso non disperare: questo strumento ti salva la pelle | Sarà tuo con una chiamata alla banca

Finisce con il conto in rosso è un’eventualità che, data la difficoltà economica del Paese, non è nemmeno troppo remota per molte famiglie.

Nel caso in cui accada, non c’è bisogno di farsi prendere dal panico, infatti esiste una soluzione facile e immediata che può salvare la situazione. Attualmente, il contesto economico italiano sta mettendo a dura prova i conti correnti delle famiglie, poiché le spese in continuo aumento minano costantemente i risparmi custoditi nei conti correnti.

Che si tratti di bollette, spese impreviste o shopping fuori controllo, i rischi del sovraindebitamento sono sempre dietro l’angolo, soprattutto con le nuove forme di pagamento che permettono di rateizzare gli acquisti anche se di piccoli importi.

Se il saldo del conto non riesce a coprire un pagamento, tuttavia, si può incorrere in una situazione scomoda. Per questo motivo, quando il saldo va in negativo, la banca blocca automaticamente tutti i pagamenti, i prelievi e gli addebiti automatici. Nel peggiore dei casi, si rischia anche di risultare come cattivi pagatori, riducendo poi la possibilità di ottenere futuri finanziamenti e prestiti.

Cosa succede quando un conto va in rosso?

Se si è senza alcuna protezione, le conseguenze di un saldo sotto zero possono essere molto costose, infatti la banca potrebbe iniziare un controllo approfondito per verificare la situazione economica del correntista, applicando anche interessi e sanzioni per ogni giorno di “rosso”.

In più, come anticipato in precedenza, se la situazione dura per oltre tre mesi, si rischia di essere segnalati alla Centrale dei Rischi, diventando a tutti gli effetti un profilo inaffidabile e non meritevole di prestiti.

Come evitare le conseguenze bancarie?

Una delle principali soluzioni, che permette di evitare che il conto diventi un problema insormontabile, è il fido bancario. Nello specifico, si tratta di una linea di credito che la banca concede per coprire le spese anche quando il denaro sul conto non è sufficiente.

In questo modo, per una certa quantità di denaro, è possibile continuare ad effettuare acquisti, pagare bollette e saldare tutti gli altri debiti senza preoccuparsi delle conseguenze. Attivando un fido, ci si può proteggere attivamente contro le emergenze economiche, tuttavia questo strumento ha un costo di mantenimento che risulta sia sulla cifra scelta, che sulla commissione fissa e la periodicità della commissione. Per scoprire quale banca offra il servizio migliore, è necessario valutare attentamente tutte queste voci, così da non avere più altre sorprese.