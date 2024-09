Bonus bollette, l’ISEE non serve più: in questa condizione lo sconto è assicurato | Per ottenerlo basta un click

Non tutti lo sanno, ma lo Stato ha pensato a un sostegno speciale per alcune famiglie. Questo aiuto può fare la differenza quando si devono affrontare spese inaspettate, anche dal punto di vista medico.

Il costo delle utenze negli ultimi periodi è aumentato senza sosta, mettendo in difficoltà specialmente la fascia di famiglie già infragilite dalla disoccupazione e dalle condizioni economiche instabili. I redditi bassi, infatti, si ritrovano ora a dover fronteggiare bollette sempre più alte per luce, acqua e gas.

Per alleggerire questa condizione, lo Stato ha introdotto vari bonus, come il bonus sociale per disagio economico, destinato a chi rientra in una determinata soglia ISEE. Tuttavia, esiste un ulteriore aiuto riservato a chi vive in condizioni di disagio anche fisico, ovvero il bonus elettrico.

Tale sconto sui costi è stato pensato per le famiglie in cui una persona è affetta da gravi malattie e ha necessariamente bisogno di utilizzare la corrente elettrica per alimentare le macchine salvavita.

Bonus elettrico per disagio fisico: i requisiti

Il bonus è destinato ai nuclei familiari che devono alimentare uno o più dispositivi elencati dal Ministero della Salute, come ad esempio i ventilatori polmonari o le pompe per la nutrizione. Per poter beneficiare di questa agevolazione, è necessario presentare al Comune di residenza o al CAF una richiesta, alla quale allegare i documenti necessari che attestino la condizione del familiare.

A differenza del classico bonus sociale, qui non è necessario presentare alcun ISEE, poiché è sufficiente allegare il certificato ASL nel quale viene specificato che l’uso dell’attrezzatura medica è necessaria e indispensabile, e il codice POD della propria abitazione.

Come ottenere il bonus?

Una volta inviata la richiesta al Comune o al CAF, il bonus, se approvato, viene erogato direttamente nella bolletta, suddiviso nei dodici mesi successivi all’approvazione. Per verificarne la presenza, quindi, è sufficiente controllare la propria bolletta una volta ricevuta con la cadenza tradizionale. Alternativamente, è possibile chiamare il numero verde 800.166.654 o collegarsi al sito bonusenergia.anci.it.

L’importo varia molto a seconda del consumo, dell’orario di utilizzo e dalla potenza della rete elettrica, tuttavia il range parte da un extra di consumo rispetto all’utente tipo fino 600 kWh/anno, fino alla fascia massima che supera i 1200 kWh/anno. Gli importi quindi partono da 139,08 euro, arrivando fino a un importo pari a 450,18 euro, apportando un grande risparmio per le famiglie più bisognose.