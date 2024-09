Caro bollette addio in 5 mosse: i consigli degli esperti mi hanno salvato dal baratro | Ora pago meno della metà

Le bollette di luce e gas sono ormai un peso sempre più difficile da sostenere per le famiglie italiane. Con l’aumenti dei costi e i rincari continui, risparmiare è diventato una necessità, invece che una scelta.

Fortunatamente, esistono delle strategie semplici ed efficaci che possono fare la differenza. Gli esperti, ad esempio, suggeriscono spesso delle mosse facili da attuare, grazie alle quali è possibile ridurre il costo delle bollette.

Durante gli ultimi anni, lo Stato ha cercato di offrire un sostegno con vari bonus, soprattutto legati al reddito ISEE, come il Bonus luce e gas o il Bonus sociale, per aiutare chi si trova in situazioni economiche più difficili. Questi incentivi hanno rappresentato un sollievo, ma da soli non bastano a coprire i costi elevati delle bollette.

Oggi infatti, sempre più persone cercano metodi alternativi ed efficaci per limitare gli sprechi energetici, ottimizzando così le spese ed evitando di compromettere il comfort e il budget familiare. Alcune abitudini, in particolare, si sono rivelate molto utili per ridurre gli aumenti, contenendo gli importi delle bollette. Ecco quelle che hanno avuto un impatto più notevole sui consumi.

5 mosse per risparmiare sulle bollette

Per prima cosa, è importante assicurarsi che la potenza dell’energia al contatore sia adeguata al fabbisogno della famiglia. Nel caso in cui si disponga di una potenza più alta di quella necessaria, è possibile richiedere una modifica ed evitare di pagare costantemente un surplus.

Le lampadine a risparmio energetico posizionate in giro per la casa possono ridurre i consumi fino all’80%, risparmiando nel lungo e nel breve termine. Nel caso in cui si disponga di una casa ben illuminata, è consigliabile sfruttare al massimo la luce naturale, riducendo così ulteriormente il bisogno di utilizzare lampadine e altre luci artificiali.

Cambiare abitudini per salvare i risparmi

Nonostante sia sempre comodo avere i dispositivi elettronici sempre a portata di mano e pronti per essere utilizzati, scollegando i televisori, computer, caricabatterie e altri elettrodomestici permette di salvare mensilmente una bella somma di denaro.

Il quinto consiglio riguarda un semplice cambiamento che, soprattutto durante i mesi invernali, riesce a ridurre i costi energetici del 6-7%. Impostando il riscaldamento a 20 o 19 gradi, mantenendo inoltre la caldaia e i radiatori in buono stato, ci si assicura non solo un calo del costo dell’energia, ma anche una maggiore durata dei sistemi di riscaldamento, contribuendo inoltre a una condotta di vita più sostenibile.