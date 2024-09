“Un confronto in studio?”: Alfonso Signorini, scoppia già la prima polemica al GF | Veleno tra le due primedonne

Primi veleni al Grande Fratello con il pubblico che chiede a gran voce un primo scontro in studio alla presenza di Alfonso Signorini.

Dopo mesi di attesa ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo anche il Grande Fratello con una nuova scoppiettante edizione. Nel corso della prima puntata sono stati confermati alcuni ruoli e allo stesso tempo sono state presentate alcune novità: dai concorrenti alla figura di Beatrice Luzzi.

Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti fortemente voluto l’attrice come opinionista dopo l’esperienza da concorrente dell’anno scorso. Una scelta che secondo il pubblico risulterà essere vincente visto che la Luzzi è solita dire tutto quello che pensa.

O almeno la gran parte del pubblico lo pensa perché in realtà un’altra ex gieffina non è parsa soddisfatta ed i telespettatori valutano già le conseguenze.

Beatrice Luzzi: una critica durissima

Per affrontare al meglio la questione dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare a prima della puntata del reality andata in onda ieri. Durante uno spazio speciale dedicato al reality, in onda durante Pomeriggio 5 con Myrta Merlino al timone, si è infatti parlato del ritorno del Grande Fratello. Gli ospiti in studio hanno commentato le scelte di Signorini sia per quanto riguarda i concorrenti che la nuova opinionista.

Tra gli ospiti in studio anche Stefania Orlando, ex amatissima protagonista dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. La showgirl in merito alla Luzzi ha sottolineato: “Siamo molto diverse. Lei ha un carattere più duro, gioca di più sul vittimismo. Io cerco sempre un confronto e non amo essere vittima”. Le sue parole hanno stupito alcuni spettatori mentre altri adesso si aspettano un colpo di scena.

Stefania Orlando contro la Luzzi

Secondo una nutrita fetta di telespettatori, le parole della Orlando sono dettate dall’invidia visto che solo lo scorso anno si è schierata più volte con la Luzzi sui social. Quella stessa nutrita fetta di pubblico adesso si aspetta delle conseguenze e magari proprio all’interno dello studio del noto reality: “Chi devo pregare per avere un confronto in studio? Sant’Alfonso ? San Piersilvio ?”, “Se la vipera va ospite per un confronto quello studio esplode. Alfonso, Piersilvio ascoltateci”.

Per i telespettatori mettere quindi le due showgirl a confronto potrebbe essere la soluzione giusta, soprattutto per quanto riguarda gli ascolti. Una clamorosa ipotesi da non sottovalutare visto che sono andati in scena diversi confronti in studio nel corso degli ultimi anni. In alternativa la Luzzi potrebbe decidere di rispondere attraverso i social o chiedere un confronto alla Merlino.