“Vorrei coinvolgere Barbara…”: Mara Venier prepara una sorpresa per il pubblico Rai | Le trattative sono state già avviate

La conduttrice Mara Venier ha parlato della nuova edizione della sua Domenica In e di quello che potrebbe accadere nelle prossime puntate.

Dopo diversi mesi di attesa ed una lunga pausa estiva, nel pomeriggio di Rai 1 ha fatto il suo ritorno anche il consueto appuntamento con Domenica In. Nonostante le dichiarazioni degli ultimi anni è tornata al suo posto anche l’ormai amatissima padrona di casa Mara Venier.

Un ritorno che però potrebbe essere l’ultimo per lei in quanto la conduttrice stessa ha sottolineato di dover prendere una pausa per dedicarsi non solo alla famiglia ma anche alla sua salute. La Venier si è infatti dovuta sottoporre a diversi interventi all’occhio e non è finita qui.

Intanto però è tornata a lavoro ed in vista delle prossime puntate sogna di regalare emozioni ma anche colpi di scena con una sorpresa in particolare.

Il ritorno di Domenica In

Nei giorni scorsi la Venier è intervenuta in conferenza stampa per lanciare la nuova edizione di Domenica In ed in quel frangente ha rilasciato alcune dichiarazioni su cosa vorrebbe mandare in onda. La conduttrice vorrebbe infatti stupire il suo pubblico con delle novità che non riguardano solo i tanto amati volti noti. La Venier ha infatti sottolineato di voler intervistare tante donne, anche comuni ma con storie importanti.

Non è però finita qui perché la conduttrice ha sottolineato di voler introdurre nel suo format una importante quota rosa quindi non solo tra le ospiti ma anche nel cast. Negli anni la Venier ha avuto al suo fianco tanti collaboratori ed anche questa volta vorrebbe una presenza fissa ed ha anche già fatto il nome. Nel dettaglio si tratta dell’attrice comica napoletana Barbara Foria ma vediamo cosa ha dichiarato.

Mara Venier, la sorpresa Barbara Foria

Come riportato dal portale Biccy, la Venier ha parlato del ritorno di Domenica In e di una sorpresa su cui è a lavoro per stupire il pubblico: “Mi piacerebbe coinvolgere Barbara Foria in qualche puntata. Ne stiamo parlando proprio con lei. Dobbiamo trovare un’idea carina e non banale”. A quanto pare quindi la conduttrice potrebbe presto realizzare questo sogno e con la collaborazione della stessa Barbara.

La nuova edizione del talk è appena cominciata e quindi la conduttrice ha ancora tutto il tempo per lavorare e confezionare al meglio questa sorpresa. L’annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni o la Foria potrebbe presentarsi a sorpresa in studio e stupire tutti i telespettatori. Non resta che seguire i prossimi appuntamenti per scoprire di più.