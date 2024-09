Uno contro l’altro: per Milly Carlucci non sarà una stagione semplice | Clima già rovente dietro le quinte di Ballando

Clima già rovente dietro le quinte di Ballando con le Stelle a causa di alcuni protagonisti: il racconto di Milly Carlucci.

Tra poco meno di due settimane prenderà il via una nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 più amato dagli italiani. Volti noti si metteranno in gioco in vesti inusuali per loro in quanto saranno tutti dei provetti ballerini.

Personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della musica si metteranno in gioco accompagnati da alcuni professionisti con cui ogni settimana saranno a lavoro per preparare una coreografia diversa. Non sarà semplice per nessuno di loro ma alcuni sono già agguerriti.

Non solo i volti noti vogliono vincere ma anche i measti sono a quanto pare concentrati e lo ha rivelato la stessa padrona di casa Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, al via una nuova edizione

La Carlucci è la padrona di casa di questo show sin dalla sua prima edizione e ne cura in prima persona ogni dettaglio: dalla scelta della giuria, a quella dei concorrenti ed infine dei maestri. Inoltre, non segue solo la preparazione della puntata in prima serata ma è a conoscenza di tutto quello che ogni giorno succede dietro le quinte. In questo modo può intervenire quando necessario e sa sempre rispondere alle curiosità del pubblico.

Lo ha fatto anche di recente durante un nuovo appuntamento con Da noi…a ruota libera, format di Francesca Fialdini in onda su Rai 1. La conduttrice ha lanciato questa nuova edizione del suo format e risposto anche ad alcune curiosità ma soprattutto ad una in particolare ossia cosa succede davvero dietro le quinte.

Milly Carlucci, la sua ultima rivelazione

La conduttrice ha smentito la presenza di un concorrente snob ma ha confermato una seconda voce ossia quella di una presunta rivalità tra alcuni dei professionisti. In merito ha infatti sottolineato: “Ci sono nuovi sotterranei antagonismi tra i maestri però non è necessariamente una cosa così negativa, alla fine sono anche sani”.

Infine ha aggiunto: “Quindi anche il maestro nuovo che ha voglia di farsi vedere ci sta ed è importante“. A quanto pare quindi alcuni dei professionisti sono l’uno contro l’altro ma in modo sano. Un dettaglio importante per la competizione ma anche per rendere molto più frizzante il format. La Carlucci avrà però il compito di gestire al meglio questa situazione per evitare che degeneri soprattutto quando i ballerini saranno davvero in gara davanti alla giuria.