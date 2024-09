Spesa alimentare, questo negozio regala buste piene di cibo ai clienti: occasione imperdibile | D’ora in poi andrai solo qui

Risparmiare sulla spesa alimentare è uno degli obiettivi più comuni tra le famiglie italiane, soprattutto dopo aver assistito all’aumento spropositato dell’inflazione e delle risorse energetiche.

Il recente incremento dei prezzi ha metto in molte difficoltà le persone che vedono gradualmente salire il costo del carrello della spesa, rendendo sempre più complesso gestire il bilancio familiare. Tuttavia, a contrastare questo sentimento di preoccupazione, entra in gioco anche la consapevolezza sull’importanza della riduzione degli sprechi alimentari.

Questo problema, che non riguarda solo l’ambiente, ha un ruolo fondamentale anche nell’economia domestica. Ogni anno, infatti, in Italia vengono gettate tonnellate di cibo ancora perfettamente commestibile che non solo fanno aumentare il prezzo degli alimenti, ma che contribuiscono a generare una perdita economica e di risorse a tutto il pianeta.

Le iniziative contro lo spreco alimentare stanno diventando sempre più diffuse, offrendo una valida soluzione per chi vuole risparmiare, ma anche per chi è attento all’ambiente. In Italia, una delle catene di discount più famose ha lanciato un progetto sorprendente in grado di contrastare lo spreco, e di far risparmiare sul budget mensile.

Sacchetto antispreco a basso costo

Lidl Italia si impegna da sempre nella lotta contro lo spreco alimentare e, a luglio dello scorso anno, ha creato un’iniziativa particolarmente apprezzata e di successo. Grazie al sacchetto antispreco, oltre 400 tonnellate di frutta e verdura sono state salvate e vendute a un prezzo molto contenuto.

A poche settimane dall’inizio del progetto, oltre 100mila sacchetti sono stati venduti, dimostrando quanto gli italiani tengano a questi temi, e ne siano sempre più sensibili. Tale iniziativa è parte di un progetto ben più ampio, noto come Too Good To Waste, attivato nel 2019.

Come funziona il sacchetto antispreco?

Il concetto è piuttosto semplice: i punti vendita Lidl presenti in tutto il territorio italiano, ogni giorno confezionano sacchetti contenenti 4kg di frutta e verdura a un prezzo fisso di soli 3 euro. I prodotti ortofrutticoli selezionati sono quelli che non rispettano gli standard estetici per la vendita tradizionale, i quali però rimangono comunque sani, genuini e pieni di gusto e nutrienti.

Grazie a questa soluzione, i clienti possono risparmiare sulla spesa acquistando alimenti perfetti dal punto di vista organico, che sarebbero stati scartati e, quasi certamente gettati. I sacchetti vengono posti vicino alle casse, in questo modo chiunque può accedere direttamente alla selezione, acquistando un sacchetto insieme alla spesa ordinaria effettuata in precedenza.