Alessandra Celentano, il bruciante tradimento dopo anni di amicizia: “Parole troppo pesanti” | Da lei proprio non se lo aspettava

La mestra Alessandra Celentano proprio non si aspettava questa pugnalata alle spalle da una delle persone per lei più importanti.

Alessandra Celentano è una delle figure più controverse degli ultimi venti anni della televisione italiana. Questo perché la sua presenza nello studio del format Amici di Maria De Filippi non passa mai inosservata ed a tratti stuzzica anche l’interesse del pubblico.

In particolare tutti sono in attesa ogni anno di scoprire non solo chi saranno i suoi pupilli ma anche coloro contro i quali deciderà di scagliarsi con toni anche particolarmente duri. Un modo di fare che da sempre divide l’opinione pubblica ma anche una persona a lei molto vicina sembra avere dei dubbi. Lo confermano alcune sue recenti dichiarazioni ma vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

Il ruolo di Alessandra Celentano

Nel corso delle varie edizione di Amici di Maria De Filippi, la Celentano ha sempre trovato qualche allievo contro cui scagliarsi. Li ha spesso ripresi per la loro scarsa competenza tecnica ed in molti casi ha parlato di evidenti difetti fisici, dalle forme troppo tonde al collo del piede non adatto alla danza. Una serie di accuse anche velenose che ha portato a scontri diretti anche in studio.

Inoltre le sue parole, giudicate spesso oltre i limiti anche dalla conduttrice e padrona di casa, hanno spesso scatenato il pubblico. Gli spettatori infatti hanno accusato la maestra di fare del bullismo contro gli allievi. Accuse che non hanno mai scalfito l’insegnante, forse anche perché arrivate sempre da persone estranee o almeno fino a questo momento. Di recente infatti anche sua cugina, ma soprattutto amica, Rosalinda Celentano ha deciso di dire la sua e non si è risparmiata.

Rosalinda Celentano e le parole contro Alessandra

Di recente Rosalinda Celentano ha rilasciato una lunga intervista che le ha permesso di fare il punto sulla sua carriera e sulla sua famiglia. Ai microfoni di MOW ha parlato anche del suo rapporto con la cugina Alessandra e di come la vede in televisione e cosa ne pensa: “Alessandra è molto più simpatica di quanto sembri, anche se sul lavoro deve essere inflessibile. Certo, potrebbe usare parole meno pesanti…“.

A quanto pare Rosalinda da un lato apprezza il lavoro e la serietà della cugina ma allo stesso tempo è anche convinta che forse i toni da lei utilizzati siano a tratti eccessivi. Secondo lei andrebbe bene un compromesso e chissà come la penserà Alessandra dopo questa pugnalata alle spalle.