Concorso INPS, parte la maxi ricerca: 1600 posti in tutta Italia da coprire subito | Per iscriverti basta un semplice diploma

Il posto fisso è uno dei più grandi sogni per le famiglie italiane, le quali finalmente stanno per avere un’occasione unica in grado di cambiare per sempre le loro vite.

L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è alla ricerca di un enorme numero di nuovi professionisti da inserire all’interno del suo team, proprio per questo nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che fa riferimento agli anni 2024-2026, è stato aggiornato il fabbisogno del personale.

Il numero di assunti negli scorsi anni non è infatti stato sufficiente a coprire tutte le mansioni e i bisogni dell’Istituto. Perciò, al fine di coprire al meglio gli ampliamenti avuti con i vari incentivi statali, tra Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Carta Spesa e gli altri sgravi contributivi), è stato deciso di indire un nuovo bando di ben 1600 unità circa.

Tale operazione nazionale permetterà di rendere ancora più efficienti i servizi INPS, evitando eventuali ritardi nella gestione degli accrediti e una maggiore assistenza per i cittadini. Più nello specifico, secondo il Corriere della Sera, durante questo bando sarebbero richiesti: 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici.

Bando INPS: tutte le novità

Tali assunzioni sono previste principalmente per il nord Italia, soprattutto per via dell’esodo progressivo che ha coinvolto buona parte dei dipendenti INPS verso il sud Italia. Le Regioni e le Provincie interessate dal bando sono:

Lombardia (DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona; Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese);

(DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona; Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese); Friuli Venezia-Giulia (Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia);

(Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia); Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli);

(Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli); Trentino-Alto Adige (Trento);

(Trento); Valle d’Aosta (Aosta);

(Aosta); Veneto (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza).

Profili richiesti e competenze

Il bando specifica che i profili richiesti per la partecipazione al concorso sono: dirigenti (informatici e amministrativi), funzionari informatici, funzionari sanitari; funzionari tecnici, assistenti (Ex Area B). Mentre per i funzionari è richiesta una laurea, chi si propone per diventare un assistente può candidarsi anche con un semplice diploma di scuola secondaria superiore.

Nonostante ancora non sia tutt’ora noto alcun dettaglio sulle date previste per il concorso, è consigliabile cominciare a prepararsi per affrontare le prove che potranno far guadagnare un contratto a tempo indeterminato in uno degli Istituti più sicuri. Per arrivare pronti al bando, è possibile scaricare online le prove dei quiz e le versioni degli anni precedenti, così da prendere confidenza con quanto verrà richiesto.