“Si è staccato il polmone…”: Elettra Lamborghini, operazione urgente dopo il matrimonio | Il dramma che ha colpito la sua famiglia

Viene fuori un retroscena shock sul matrimonio di Elettra Lamborghini e sul dramma che ha colpito tutta la sua famiglia.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini e il compagno Afrojack, andato in scena lo scorso 2020 sul Lago di Como, ha attirato l’attenzione di tutti. Sia la stampa che i fan hanno seguito con interesse l’evento curato in ogni minimo dettaglio e organizzato in grande stile.

Una festa che tutti hanno vissuto con amore e leggerezza ma soprattutto parso a tutti come un momento di pura felicità. Adesso però su quel giorno viene fuori un retroscena shock con protagonista un membro della famiglia della giovane cantante.

Si tratta di suo fratello Ferruccio Lamborghini, che lavora proprio nell’azienda di famiglia, e che proprio da quel giorno si è ritrovato a vivere un vero calvario.

Il dramma di Ferruccio Lamborghini

Ferruccio Lamborghini è il primogenito di Tonino Lamborghini e quindi nipote ed omonimo del fondatore della nota casa automobilistica. Il ragazzo si è sempre occupato dell’impresa di famiglia ma soprattutto ha scelto di avere un profilo basso e non sono molte le informazioni a disposizione su di lui. Di recente però è emerso un retroscena legato alla sua salute ed a tutta una serie di operazioni a cui si è dovuto sottoporre proprio subito dopo il matrimonio della sorella.

Ferruccio ah raccontato in merito a quel giorno: “Sento un dolore dietro la spalla a cui seguono dei dolori intercostali. Ero convinto fosse il calo dello stress, l’umidità del lago ed invece avevo uno pneumotorace ossia il distacco del polmone dalla pleura e così comincia a deperire. Convinto che fosse un principio di influenza, ci vivo sopra per sei giorni, continuo a lavorare, fumo. Avevo solo il fiato corto…”.

Come sta oggi

Un problema che all’inizio il ragazzo ha sottovalutato ma le cose sono cambiate quando si è rivolto al medico di base per delle medicine: “Ho fatto le lastre e mi ha detto di andare al pronto soccorso. Mi hanno chiesto il numero di mia madre perché era grave. Mi hanno fatto capire che se non avessi chiamato il medico di base mi sarei svegliato freddo“.

Nemmeno un anno dopo la ricaduta: “Iniziavo a fare dei movimenti con il torace e sentivo delle frizioni. Ho collegato ed ho capito che si era staccato il polmone, prima il destro poi il sinistro ed ho subito varie operazioni”. Oggi il giovane Lamborghini sta bene anche se i primi mesi sono stati difficili soprattutto perché si è ritrovato a dover convivere con l’ansia di una nuova operazione urgente.