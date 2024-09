Stava per mollare anche lui: Pier Silvio Berlusconi, la mossa disperata all’ultimo minuto | Una telefonata per convincere il conduttore

Pier Silvio Berlusconi costretto ad una mossa disperata per fermare la fuga del noto conduttore dalla Mediaset.

Nel corso degli ultimi anni tante cose sono cambiate nella programmazione delle reti televisive targate Mediaset. Un cambiamento voluto soprattutto da Pier Silvio Berlusconi che ha scelto di ridurre drasticamente la presenza della quota trash nei suoi format.

Un cambiamento che per molti è attuale quando in realtà alcune scelte arrivano da lontano, alcune risalgono anche a diversi anni fa. Una di queste è legata alla presenza di un conduttore che nell’ultimo periodo è divenuto inamovibile per la prima serata di Canale 5.

Un volto che divide il pubblico ma di cui Pier Silvio non vuole privarsi e lo conferma la mossa fatta alcuni anni fa per trattenerlo ma vediamo come sono andate le cose.

Mediaset, la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi

Prima con un ruolo da opinionista e poi da conduttore, nel corso degli ultimi anni anche Alfonso Signorini ha imposto la sua presenza in casa Mediaset. In passato è stato infatti la spalla di Ilary Blasi durante le prime edizioni del Grande Fratello Vip. Solo alcuni anni più tardi ha poi sostituito proprio l’amica e collega al timone dello stesso format e per tutti è stata una sorpresa.

Un cambio della guardia di cui ha scelto di parlare proprio il diretto interessato. Signorini ha infatti spiegato come sono andate le cose e come Pier Silvio lo abbia convinto. Il conduttore infatti all’inizio voleva lasciare il progetto così come la Blasi salvo poi fare un clamoroso passo indietro.

Il retroscena su Alfonso Signorini

Signorini ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale TV Sorrisi e Canzoni ed ha parlato proprio di quel periodo: “Con Ilary mi ero trovato molto bene, allora avevo deciso di mollare anche io. L’editore (Pier Silvio Berlusconi,ndr) mi aveva chiamato per un appuntamento e io sono andato con l’intenzione di comunicargli che non avrei più fatto il GF”.

Poi il clamoroso colpo di scena: “In realtà lui mi aveva convocato per darmi la conduzione del programma e lì sono rimasto spiazzato“. Una proposta quindi del tutto inaspettata per lui ma così importante da non poter essere rifiutata ed è così che oggi è l’indiscusso padrone di casa del reality. Al momento non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro ed anche Berlusconi sembra avere fiducia in lui. Un idillio lavorativo davvero difficile da interrompere e che potrebbe durare ancora per diverse stagioni televisive.