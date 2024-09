Finalmente ci siamo: Carlo Conti ha sciolto tutti i suoi dubbi | Al suo fianco per il prossimo Sanremo vuole proprio loro

Il conduttore Carlo Conti ha preso tutta una serie di decisioni in merito alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo diverse edizioni che hanno visto Amadeus nelle vesti di padrone di casa, il Festival di Sanremo torna con una novità incredibile. Al timone della kermesse musicale più importante del Bel Paese ci sarà infatti Carlo Conti, un ritorno che qualcuno si aspettava già da un pò.

Il conduttore ha già annunciato alcune imperdibili novità, soprattutto per quanto riguarda la formula. Poi ci saranno alcuni appuntamenti che non possono mancare come quello relativo ad una categoria in particolare ossia Sanremo Giovani.

Questo segmento del format permette al conduttore di scovare giovani talenti e di questi ben tre andranno ad arricchire di diritto la lista dei Big di Sanremo.

La formula di Sanremo Giovani

Come accaduto nelle ultime edizioni, anche nella prossima ci sarà spazio sia per i big della musica italiana che per delle giovani promesse. Ma come verranno scelti? La selezione non sarà semplice ed i protagonisti dovranno affrontare diversi step. In prima battuta verranno ascoltati tutti i brani proposti e poi gli stessi artisti verranno valutati anche tramite delle esibizioni dal vivo.

Questo gruppo si ridurrà così fino a raggiungere i 24 partecipanti totali che poi si sfideranno durante le selezioni che andranno in onda su Rai 2 in seconda serata. Tra questi andranno poi scelti i 6 finalisti che il prossimo mese di dicembre si giocheranno il tutto per tutto in diretta su Rai 1. Tutto questo per scovare quindi i tre giovani che andranno ad unirsi ai big ma chi li sceglierà? In tal senso Carlo Conti ha tirato le somme e fatto le sue scelte.

Sanremo Giovani: i nomi dei giurati

Tutti i giovani pronti a mettersi in gioco saranno quindi valutati non solo dal conduttore e direttore artistico del Festival, appunto Conti, ma anche da una giuria di esterni. In merito il conduttore ha fatto le sue scelte e saranno tutti dei conoscitori di musica e tra questi anche alcuni volti noti ma vediamo chi sono.

Come riferisce il portale Leggo i giovani dovranno superare il giudizio di una giuria composta dalla Dj e conduttrice Ema Stokholma, l’attrice e conduttrice Carolina Rey, la conduttrice radiofonica Manola Moslehi, il musicista e compositore Enrico Cremonesi ed il conduttore ma anche musicista Daniele Battaglia. Secondo Conti, questi nomi noti quindi ed esperti saranno in grado di scegliere i giovani protagonisti del suo Festival.