Alfonso Signorini non si nasconde: tra i tanti concorrenti ha già scelto il suo preferito | Ne ha parlato con tutti dietro le quinte

Il conduttore Alfonso Signorini sembrerebbe aver già scelto il suo concorrente preferito del prossimo Grande Fratello.

Tra pochi giorni prenderà il via una nuova edizione del Grande Fratello ed ancora una volta il padrone di casa sarà Alfonso Signorini. Come già accaduto lo scorso anno, anche in questo caso ci sarà un cast misto ossia fatto di volti noti ma anche di persone comuni.

Il cast è stato già annunciato e non mancano le sorprese con alcuni nomi che si preparano ad infiammare il pubblico. Questa è senza dubbio anche la speranza del conduttore che vuole risollevare gli ascolti ed in tal senso sembra avere già le idee chiare.

Una recente rivelazione da parte di un volto noto di casa Mediaset potrebbe dire molto su quale concorrente sia già il preferito del conduttore e giornalista.

Grandi sorprese al Grande Fratello

Il cast del Grande Fratello è stato già annunciato e il pubblico non attende altro che vederli in casa tra dinamiche che si preannunciano scoppiettanti. Dinamiche nuove in una casa che sarà diversa dal solito, soprattutto green in modo da venire incontro alle esigenze di un mondo che cambia. Un dettaglio di cui ha parlato anche Myrta Merlino con i suoi ospiti nello studio di Pomeriggio 5.

Un dibattito che ha spinto gli ospiti ad analizzare anche alcuni membri del cast che sono stati già annunciati attraverso alcuni videoclip di presentazione. Tra questi uno ha già colpito il pubblico e gli addetti ai lavori e si tratta di Jessica Morlacchi, ex membro dei Gazosa. La giovane artista sembrerebbe essere la preferita non solo di alcuni ospiti della Merlino ma anche dello stesso Signorini.

Alfonso Signorini e la rivelazione su Jessica Morlacchi

Durante una recente puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, la Merlino ha mandato il video di presentazione della Morlacchi. Presente in studio in quel momento anche Vladimir Luxuria, ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi ed in passato ospite proprio della casa del Grande Fratello. La conduttrice in merito ha sottolineato: “Jessica ha un caratterino…secondo me sarà un peperoncino”.

Dello stesso avviso la Merlino che ha anche aggiunto: “Anche Signorini me lo ha detto. Potrebbe essere quella che spariglia sempre…“. A quanto pare quindi il conduttore sembra avere le idee chiare su chi puntare nel corso della prossima edizione del reality e su chi riporre la sua fiducia per innescare nuove dinamiche in grado di infiammare il clima in casa ed anche il pubblico.