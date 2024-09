Raimondo Todaro beffato: dopo il licenziamento ha scoperto chi prenderà il suo posto | I due sono stati grandi nemici

Raimondo Todaro non ha solo scoperto del suo licenziamento ma anche il nome del suo possibile sostituto: di chi si tratta.

Manca sempre meno al via di una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, anche se la data non è ancora stata resa ufficiale. Questa nuova serie di appuntamenti regalerà senza dubbio nuovi colpi di scena ma soprattutto grandi sorprese in grado di attirare il pubblico.

Le prime indiscrezioni sono arrivate già nelle scorse settimane ed in particolare si è parlato del ruolo degli insegnanti. Sia per quanto riguarda la categoria ballo che quella di canto ci saranno delle sorprese con alcuni volti che a quanto pare non torneranno.

Uno di questi è appunto Raimondo Todaro finito fuori dalla lista degli insegnanti della prossima edizione e non è finita qui in quanto è emerso anche il nome del suo possibile sostituto.

L’addio di Raimondo Todaro

Quando la scorsa estate si andava delineando la nuova edizione di Amici era già nell’aria l’ipotesi della sua sostituzione, adesso però la decisione definitiva sembrerebbe essere arrivata. Nella prossima edizione del noto talent di Canale 5 non ci sarà spazio per Raimondo Todaro. Questi lascerà quindi libero un posto da insegnante nella categoria ballo. Una brutta notizia arrivata per lui come un fulmine a ciel sereno.

Le brutte notizie per lui però potrebbero non essere finite qui in quanto si discute da settimane anche in merito a chi potrebbe prendere il suo posto. Manca sempre meno al via e non vi sono stati ancora annunci ufficiali ma sono state fatte delle ipotesi. La più accreditata è quella che porta ad un vecchio “nemico” di Todaro e si tratta del suo ex collega Samuel Peron.

L’indiscrezione su Samuel Peron

In queste settimane non sono mancate le indiscrezioni in merito a chi sarà il sostituto di Todaro e l’ultimo nome in ordine di tempo è quello di Peron. I due sono stati avversari nel corso di diverse edizioni di Ballando con le Stelle, show del sabato sera di Rai 1 affidato da sempre alle sapienti mani di Milly Carlucci. I due ballerini sono stati avversari per diverse edizioni ed a quanto pare la rivalità non è ancora finita.

Con un vero e proprio colpo di teatro adesso Peron potrebbe portare via a Todaro anche il suo posto alla corte di Maria De Filippi. Un volto nuovo che porterebbe senza dubbio freschezza al programma ma non resta che attendere la messa in onda dei nuovi appuntamenti per scoprire se sarà proprio lui il nuovo insegnante di latino.