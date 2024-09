Migliaia di euro per una sola intervista: Bianca Berlinguer costretta ad intervenire | La verità sull’ultimo caso esploso a Mediaset

La conduttrice Bianca Berlinguer ha commentato un caso esploso in questi giorni dietro le quinte degli studi Mediaset.

In questi giorni vi è un argomento particolarmente caldo che tiene banco sia nel mondo della politica sia in quello del gossip più semplice. Stiamo parlando della presunta relazione extraconiugale dell’ormai ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia.

Un vero e proprio scandalo che ha spinto lo stesso Ministro prima a confessare tutto in diretta e poi a rassegnare le sue dimissioni al Presidente Giorgia Meloni. Nonostante questa sua mossa le polemiche continuano ed anzi ogni giorno ne arriva una con cui fare i conti.

L’ultima vede coinvolta proprio la Boccia ed allo stesso tempo anche la conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer costretta ad una precisazione.

Mediaset, l’intervista di Maria Rosaria Boccia

Lo scorso martedì è andata in onda una nuova puntata del format È Sempre Cartabianca, in prima serata su Rete 4. Un appuntamento tra i più attesi della stagione e questo proprio perché in studio doveva fare il suo arrivo la Boccia per raccontare la sua versione di questa storia. Un’intervista a cuore aperto che però non è andata in onda nonostante la presenza dell’imprenditrice dietro le quinte.

La stessa padrona di casa ha chiarito in diretta come sono andate le cose: “Oggi pomeriggio è arrivata negli studi e dopo una lunga conversazione ci ha detto che non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendersi un’altra settimana di tempo”. Inoltre la conduttrice ha deciso anche di fare un piccolo chiarimento su di una questione spinosa ossia il presunto cachet della Boccia.

Bianca Berlinguer: la verità sull’intervista alla Boccia

Nonostante le tante voci in merito ad un presunto cachet stellare offerto alla Boccia per intervenire in diretta, la Berlinguer ha scelto di fare una breve ma importante precisazione: “Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi“. A quanto pare quindi l’imprenditrice ha chiesto solo la possibilità di raccontare la sua verità.

Come sappiamo poi l’intervista non è mai stata realizzata e non è ancora andata in onda. La Berlinguer in diretta ha parlato solo di uno slittamento al prossimo martedì ma non è ancora dato sapere se davvero la Boccia sarà in studio. Una questione spinosa e che andrà affrontata con tutta la calma che merita.