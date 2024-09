Sul trono accanto alla sua ex: Uomini e Donne, candidatura a sorpresa per la redazione | Anche lui vuole mettersi in gioco

Candidatura a sorpresa in vista del proseguo di questa edizione di Uomini e Donne: i due ex presto insieme sul trono?

La nuova edizione di Uomini e Donne non ha ancora preso il via nel pomeriggio di Canale 5 ma ci sono già i primi colpi di scena. Questa volta le sorprese sono legate al Trono Classico ed ai suoi protagonisti che sono stati presentati nel corso delle prime registrazioni.

Da un lato abbiamo il trono maschile con lo sconosciuto Alessio e l’ex corteggiatore Michele, due nomi che hanno entusiasmato il pubblico. Più scoppiettante la decisione legata al trono rosa in quanto sono state scelte due ex protagoniste di Temptation Island ossia Martina e Francesca.

Le due devono quindi fare i conti ancora con due scomodi ex che in questi giorni hanno commentato la loro scelta ma soprattutto l’ex di Francesca ha regalato un colpo di scena.

La storia di Manuel e Francesca

Francesca ed il fidanzato Manuel sono stati i protagonisti dell’edizione di Temptation andata in onda nell’estate del 2023. I due hanno lasciato il format separati a causa delle parole e del comportamento del ragazzo che hanno spinto la Sorrentino a lasciarlo. Successivamente tra i due c’è stato un ritorno sui fiamma durato però solo pochi mesi perché poco prima dell’estate le strade dei due si sono separate.

Pochi giorni fa è poi arrivato l’annuncio della decisione di Francesca di accettare il trono di Uomini e Donne e questa scelta ha lasciato perplesso anche lo stesso Manuel. Secondo alcuni i due in realtà stanno ancora insieme mentre per altri il ragazzo tornerà in studio per corteggiarla. In realtà, dalle sue dichiarazioni, Manuel potrebbe arrivare in studio ma nei panni di tronista.

Uomini e Donne, la candidatura di Manuel

Di recente Manuel ha risposto a tutta una serie di domande tramite un box aperto su Instagram e non sono mancate le curiosità sul trono di Francesca. Non è però finita qui perché il ragazzo ha scelto anche di rispondere in modo enigmatico ad una domanda sulla possibilità di vedere anche lui sulla famosa sedia rossa del dating show: “Oggi come oggi il 99% dei ragazzi andrebbe sul trono“.

Queste sue parole sembrano una timida apertura alla possibilità di vederlo arrivare sul Trono. In questo caso però Manuel si ritroverebbe seduto accanto al suo ex. Una situazione che potrebbe mettere Francesca in una situazione difficile considerato anche come proprio nel corso dell’ultima registrazione la ragazza si sia detta confusa e spaesata. Un trono quindi che potrebbe regalare ancora colpi di scena.