Amici, una delle ex allieve più criticate si prende la sua rivincita: protagonista sul palco di un grande show

Una nota ex allieva del format Amici di Maria De Filippi e spesso al centro delle critiche si prende una nuova rivincita.

Da oltre venti anni ormai va in onda Amici di Maria De Filippi con una serie di appuntamenti che sono in grado ogni volta di catalizzare l’attenzione del pubblico. Non solo i più giovani ma anche gli adulti seguono con interesse il talent e si augurano di vedere all’opera qualche ragazzo pronto a diventare il migliore nel canto o nel ballo.

Tanti artisti, sia ballerini che attori e cantanti, hanno fatto il loro esordio nella scuola e non per tutti si è rivelata essere una semplice esperienza. Per alcuni il percorso è stato molto duro e sono spesso finiti al centro di critiche ma queste non hanno scalfito il loro sogno.

Un chiaro esempio in tal senso è quello di una nota ex allieva della categoria ballo spesso criticata ma che di recente si è presa una bella rivincita.

Un caso clamoroso ad Amici

Per parlare della protagonista di questa storia dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare alla ventesima edizione del talent. In quella occasione abbiamo visto la maestra Alessandra Celentano ancora più agguerrita contro alcune allievi di ballo. In particolare la maestra ha criticato una scelta della collega Lorella Cuccarini ossia affidare due suoi banchi a due ballerine non all’altezza.

Nel dettaglio stiamo parlando della ballerina di latino Martina e della ballerina di modern Rosa Di Grazia. Se la prima era acerba nel suo, la seconda per la Celentano non aveva alcuna dote sia tecnica che fisica, dalle forma al famoso piede a forma di rampino. Un percorso quindi che per Rosa si è rivelato essere molto più difficile del previsto ma a quanto pare le parole della maestra non le hanno fatto rinunciare al suo sogno.

La rivincita di Rosa

In questi giorni per la giovane ballerina è arrivata una importante svolta e riguarda appunto la sua carriera. Come lei stessa ha annunciato, ha fatto parte del corpo di ballo di un’altra nota ex vincitrice del talent ossia la cantante Emma. Una collaborazione legata all’evento Power Hits organizzato da TRL presso l’Arena di Verona.

Una vittoria per lei che soddisfatta ha anche pubblicato lo screen di un messaggio ricevuto ed in cui oltre ai complimenti si legge: “Ti ricordi quando ad Amici ti dicevano non diventerai mai una ballerina? Alla faccia loro…”. Rosa ha risposto con un suo selfie soddisfatto e con l’intenzione di prendersi ancora le sue rivincite.