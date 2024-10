Messa sotto pressione ai provini: Pier Silvio Berlusconi deve gestire una bufera | Coinvolto un noto conduttore e i suoi autori

Pier Silvio Berlusconi deve gestire una nuova bufera legata ad alcune dichiarazioni rilasciate da un volto noto.

Nonostante la decisione di eliminare la quota trash dai canali Mediaset e la scelta di gestire in modo diverso i format di punta, per Pier Silvio Berlusconi non mancano mai le polemiche. Una lista già molto lunga ed a cui adesso rischia di aggiungersi un nuovo problema.

Questa volta tutto parte da una serie di dichiarazioni rilasciate da un volto noto e che vedono coinvolto un dei format più importanti della rete ossia il Grande Fratello. Gli autori del noto programma sono infatti finiti di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di un provino.

Un volto noto ha incontrato gli autori prima del via del reality ed ha rivelato di avere avuto una strana sensazione ma vediamo cosa ha raccontato.

I provini per il Grande Fratello

Come rivelato da alcuni concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia, in alcuni casi sono gli autori a contattare i possibili candidati, in altri invece sono loro a mettersi in gioco. In entrambi i casi, tutti poi devono affrontare un provino per presentarsi e farsi conoscere. Da questo incontro poi gli autori, in accordo con il conduttore e quindi Alfonso Signorini, scelgono i concorrenti perfetti.

Scelte che spesso sono state messe in dubbio dal pubblico stesso in quanto, in diversi casi, si sono ritrovati in Casa personaggi già nemici o qualcuno con diversi scheletri nell’armadio. Scelte quindi dettate, secondo molti, dalla voglia di fare dinamica e sembra pensarla così anche Nicole Pallado.

Nicole Pallado e il provino per il GF

La giovane influencer è nota al pubblico per il suo podcast dal titolo Tavolo Parcheggio. Come riportato da Biccy, la Pallado durante il podcast ha parlato del Grande Fratello e di uno scambio di messaggi con uno dei concorrenti ossia Lorenzo Spolverato. Un dettaglio non da poco in quanto questo potrebbe spingere gli autori a chiamarla in casa. In realtà la Pallado ha già fatto il provino per il reality tempo fa ed in merito ha sottolineato: “Il tizio che mi faceva le domande mi ha dato l’impressione che spingesse sul fatto che io per entrare dovessi essere single“.

L’influencer ha poi aggiunto: “Ho avuto l’impressione che cercassero persone single o che volessero capire se sarei stata disposta a tornare single. Però è stato un mio pensiero ovviamente”. La Pallado ha sottolineato di aver avuto quella sensazione ma non ha fatto alcuna insinuazione. Il pubblico invece, che da anni sottolinea la troppa voglia di creare coppie, potrebbe sfruttare queste dichiarazioni per una nuova polemica.